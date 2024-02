Velký Špalíček vlastní Biskupství brněnské, které prostory odkoupilo v roce 2020 . „Velký Špalíček je samostatná organizace, kterou řídí profesionální managemen. Biskupství nijak nezasahuje do jeho obchodní či marketingové strategie,“ vysvětlila mluvčí biskupství Anežka Benešová.

Společnost se podle ní drží v zisku, který odpovídá odhadům, na základě kterých biskupství tuto společnost pořizovalo. „Peníze ze zisku jsou určené k pokrytí nákladů na služby, které Biskupství brněnské a jeho jednotlivé organizace poskytují lidem na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina," zmínila Benešová.

Je to ojedinělá záležitost

Fakt, že by obchodní centrum vlastnila taková instituce jako biskupství, je podle ekonoma Lukáše Kovandy ojedinělá záležitost. „Církve ovšem prošly mnoha změnami, a proto není zvláštností, že mohou být v současnosti dobře uzpůsobené i k vedení firem,” komentoval Kovanda.

Návštěvnost centra podle jednatele Velkého Špalíčku každý rok stoupá. „Já sem teď chodím docela ráda kvůli novému knihkupectví, kde si třeba i sednu v kavárně. Mají hezké prostory,“ svěřila se reportérce Deníku například studentka Nikola Puhlovská.

Obchodní centrum už více změnami prošlo. Správci budovy se snaží nabídku služeb průběžné upravovat, aby odrážela potřeby zákazníků. „V nedávné době zahájila svůj provoz prodejna Tescoma. To nejlepší z francouzské

dermokosmetiky a parafarmacie nabízí ve své první prodejně na Moravě firma La Pharmacie Française. V předvánočním období přivítalo první zákazníky zlatnictví Yes,“ vyjmenoval Král.

Návštěvníci kritizují nabídku služeb

Podle některých návštěvníků je však nabídka služeb ve Velkém Špalíčku nedostatečná. „Já sem většinou zajdu do kina nebo do drogerie, když jsem zrovna poblíž. Na nějaké větší nákupy to tu ale moc není, je tu málo obchodů," podotkla návštěvnice Daniela Dvořáková.

Velký Špalíček budil od začátku rozporuplné emoce. Trnem v oku byla budova především architektům. Podle nich nepřinesla městu žádnou přidanou hodnotu, vadilo i to, že při výběru stavitele nebylo vypsané výběrové řízení.

Zdroj: Deník/Karolína Kučerová

Student filozofické fakulty Masarykovy univerzity hodil na protestu proti Velkému Špalíčku v roce 2001 při otevření centra po primátorovi několik rajčat. Přišel vyjádřit nesouhlas s asi dalšími dvěma stovkami lidí. Mladíka strhla ochranka a při potyčce se zranila starší žena. Upadla a poranila se do hlavy. Demonstrující roztáhli transparenty s nápisy Náhrob sobě nebo Fuj.