Zrušená bude autobusová linka 61, která je jednou ze dvou pendlujících mezi centrem a kampusem, a která se podle vedení města často potýkala s hustým provozem. Naopak nadále zůstane linka 40, jež obsluhuje starý vchod do nemocnice z Jihlavské ulice, a která místo zaniklé 61 obslouží Spielberk Office Centre v jižní části města.

Aby cestující z části Starý Lískovec špatně nenesli odklonění tramvaje 8 do Bohunic, dotkne se další změna tramvajové linky 7, která bude v pracovní dny nově zajíždět právě do Starého Lískovce. Tramvaj 7 tak pro zastávku Dunajská a novou zastávku Karpatská zajistí přímé spojení k hlavnímu nádraží.

„Dalším opatřením souvisejícím se změnou na lince 8 bude zřízení nové zastávky Karpatská na trati tramvají 6 a 7 do Starého Lískovce. Stanice se bude nacházet v blízkosti domu s pečovatelskou službou, jeho obyvatelům se tak otevře možnost využívat přímé tramvajové spojení do centra. Toto místo dříve obsluhoval speciální autobus 82. Tento spoj bude stejně jako méně využívaný minibus 81 zrušený. Náhradou za ně budou spoje zajišťované nízkopodlažními vozy na všech linkách po celém Brně a v daném místě i upravená linka 51 a nová linka 62 na Červený kopec,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Další linkou, jejíž provoz se po prodloužení tramvajové trati do kampusu rozšíří, bude trolejbus 37. Přibližně polovina spojů této linky bude po celý den a nově navíc i večer a o víkendu prodloužená z Kohoutovic přes Kamenný vrch do zastávky Nemocnice Bohunice. Společně s autobusem číslo 50 posílí spojení z Kohoutovic k nové konečné linky 8.

S blížícím se koncem železniční výluky na železniční trati Brno–Blansko navíc posílí linky 2, 4 a 9. U prvních dvou budou jezdit tramvaje ve špičce každých pět minut oproti současným šesti až sedmi. Na lince 9 se navýší kapacita nasazením nízkopodlažních tramvají na všechny spoje v denní době od pondělí do pátku. Na lince 36 budou nově jezdit kloubové trolejbusy, které pojmou více cestujících.

Změny v dopravě si Brňané pochvalují. Například podle Ondřeje Krále a Jiřího Šafáře je zejména novinka v podobě tramvajové linky ke kampusu krokem k lepšímu a dopravní situaci to ulehčí. Z hlavního nádraží tím směrem podle nich půjde o nejrychlejší spoj. Stejný názor sdílí i Pavel Boucník. „Jsem rád, že v Brně bude konečně další linka tramvaje. Je dobře, že tramvajová linka byla prodloužena, aby obsloužila i tuto lokalitu,“ reagoval Boucník.

A změny si pochvaluje i primátorka města Brna Markéta Vaňková. „V současné nelehké situaci doprovázené růstem cen a energetickou krizí je naším cílem zachovat městskou hromadnou dopravu v příštím roce na takové úrovni jako v letošním. Na rozdíl od Jihomoravského kraje, který plánuje navýšení ceny veřejné dopravy o patnáct až dvacet procent, město Brno zdražovat jízdné nebude. V plnění výkonů městské hromadné dopravy byt tak rok 2023 dokonce měl předčít ten letošní,“ uvedla.

Nezvyšování cen jízdného se však podle generálního ředitele Dopravního podniku města Brna Miloše Havránka vzhledem k inflaci a rostoucím cenám náhradních dílů i pohonných hmot nutně promítne do omezování investic v příštím roce. Pomoct by mohly evropské dotace. „Město Brno si dalo do svého programového prohlášení, že nechce zvedat jízdné a my to respektujeme. Musíme tedy udělat všechno proto, abychom zachovali standard služby při příjmech, na jaké dosáhneme,“ konstatoval Havránek. Na sanaci zvyšujících se cen energií obdrží dopravní podnik od města v příštím roce oproti roku letošnímu navíc téměř půl miliardy korun.