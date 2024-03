Vzácný náklad. Slavná Věstonická venuše se vrací do Brna. Doprovází ji URNA

Za přísných bezpečnostních podmínek v režii Útvaru rychlého nasazení putují v úterý dopoledne artefakty mimořádné hodnoty z Prahy do Brna. Věstonická venuše a třicet tisíc let stará Šamanova loutka z mamutoviny se vrací z Národního muzea v Praze zpět do Moravského zemského muzea v Brně.

Historické artefakty převáží speciální útvar policistů z Prahy do Brna. | Foto: Policie ČR