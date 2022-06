„Hlavně, že dneska je to šíleně nebezpečný úsek, auta tam jezdí krokem, lidi normálně přechází, všechno je v pořádku. Brno ale musí vymýšlet hlouposti jako zákazy odbočení,“ neskrýval ironii v hlase například Matěj Vaňátko.

Kolem hlavního nádraží nově ubude aut, více místa naopak získají chodci. Dělníci navíc odstraní zábradlí, mezi nimiž lidé spěchající na tramvaj roky kličkovali. „Zavedeme zákaz levého odbočení do Benešovy ulice ze směru od Nových sadů, což je hojně využívaná zkratka kolem hlavního nádraží na Malinovského náměstí. V opačném směru neumožníme levé odbočení z Křenové ulice k Letmu a Masarykově ulici. Výrazně tak omezíme průjezd vozidel s tím, že pro dopravní obsluhu, hromadnou dopravu a cyklisty bude vjezd i nadále povolený. Celý řešený prostor bude navíc v zóně třicet,“ popsala změny brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Průjezd autobusů k hotelu Grand vedení města zachová, proto na tramvajovém můstku zůstane také část zábradlí. Odstraněný kus však umožní vybudování přechodu pro chodce rovnou k hlavnímu nádraží. „Na protější straně, tedy na rohu Masarykovy ulice, provoz kromě dopravní obsluhy, hromadné dopravy a cyklistů omezíme. Proto bude možné odstranit zábradlí na tramvajovém ostrůvku, které tvoří prostorovou bariéru. U rychlého občerstvení také zrušíme parkovací místa s tím, že je nahradíme za nová v blízkém okolí,“ doplnila Vaňková.

Správné řešení

Podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka jde o předem promyšlený krok, který zajistí lepší a bezpečnější podmínky pro chodce i šoféry. „Je to jedno z nejrušnějších míst v Brně, a to stabilně. Je potřeba brát v úvahu, že se pohyb v dopravě týká všech skupin účastníků a omezením či preferováním jedné skupiny se automaticky omezí jiná skupina. Hovoříme-li o chodcích, vytvořením bezpečnějších podmínek přispějeme k ochraně nejzranitelnější skupiny,“ komentoval rozhodnutí Čížek.

Kromě změn v dopravě čeká lokalitu také obnova povrchu včetně úprav, které zajistí bezbariérové přístupy na chodníky. Kromě silnice před dvěma domy v Benešově ulici dělníci opraví také plochu před obchodním domem Letmo. „Týká se to rovněž příčného propojení pro cestující a pěší přes Benešovu ulici od vyústění Masarykovy ulice po hranu nádražní budovy. Samotná nástupiště se povedlo zrekonstruovat nedávno,“ sdělil městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kritika však zazněla od někdejšího primátorova náměstka pro dopravu Matěje Hollana. Podobný návrh totiž měla předložit také koalice, která Brnu vládla v minulém volebním období. „Za to, že současná koalice po čtyřech a půl letech vytáhla v identické podobě náš návrh z roku 2017, který tehdy sestřelili, jsem samozřejmě rád. Ukazuje se, že to bylo správné řešení již tehdy, jen se ho nepodařilo prosadit. Prostor před nádražím mohl být už čtyři roky důstojný, ale aspoň, že to schválili nyní,” reagoval bývalý politik z hnutí Žít Brno.

Rozpočtové opatření, které je nutné k opravení stávajících silnic a chodníků, doporučili ve středu brněnští radní ke schválení městskému zastupitelstvu. Proměna by tak mohla vyjít na necelých dvanáct milionů korun. Práce začnou neprodleně po výběru firmy, která obnovu zajistí a potrvají přibližně čtvrt roku.