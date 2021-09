Do provozu dopravce nasadí v celé republice nasadí nové vlaky v hodnotě zhruba devíti miliard korun. „Velká část z nich začne jezdit od začátku nového jízdního řádu a další podle plánu nasadíme v průběhu roku 2022,“ řekl předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik.

Větší komfort získají cestující také v rychlících z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna. „Odstavíme tam nejvíce starších vozů, takzvaných koženek, a nahradíme je moderními vagony,“ sdělil náměstek pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Wi-fi i zásuvky pro napájení elektroniky budou mít nové klimatizované vagóny, které se stanou součástí rychlíku Bouzov z Brna do Olomouce a Šumperka.

