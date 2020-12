V korupční kauze odsouzený Petr Kott nastoupil v úterý jako lékař v covidovém centru brněnské věznice. Informaci České Televize v úterý Rovnosti potvrdila mluvčí vazební věznice v Bohunicích Dana Krejčířová.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Vězeňská služba od úterka zařazuje lékaře z řad odsouzených do zaměstnání. „Je to reakce na palčivý nedostatek lékařů ve vězeňské službě. Nicméně koronavirová pandemie tuto potřebu umocnila. Tito lékaři budou v současné době umístěni do našich nemocnic v Brně a v Praze,“ řekla mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová.