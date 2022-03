Navýšení počtu vlakových spojů podle zástupce ředitele společnosti Kordis Květoslava Havlíka ale nyní není reálné. „I když je železnice ve Šlapanicích dvojkolejná, na vjezdu do Brna se z ní stává jednokolejka s poměrně dlouhou trasou. V současné době na trať do Šlapanic není možné přidat ani více zastávek u stávajících spojů,“ přiblížil. Zlepšení může nastat až s úpravami brněnského železničního uzlu. Práce mají začít za dva roky.

Jedinečná příležitost pro Brňany: ve městě otestují první autonomní minibus

Železničáři plánují při rekonstrukci trati mezi Brnem a Přerovem napojení ze Šlapanic do krajského města, a to u areálu letiště. „Trať bude uzpůsobena od areálu letiště do Blažovic pro rychlost dvě stě kilometrů v hodině. V opačném směru budou vlaky jezdit sto třicet kilometrů v hodině. Předpokládáme, že akci dokončíme mezi roky 2025 až 2030,“ nastínila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Šlapaničtí si tak zatím musí vystačit s dosavadní trolejbusovou linkou číslo 31. Díky smlouvě s brněnským dopravním podnikem jsou mezi trolejbusovými spoji v pracovní dny zhruba desetiminutové rozestupy. „Myslím, že si ve srovnání s ostatními městy dál od Brna si nemůžeme stěžovat. Trolejbusy tudy projíždí každých osm minut, a i když jsou někdy plné, jejich navýšení by nic nevyřešilo. Chápeme, že doprava má limity,“ doplnil Klaška.

Do města na Brněnsku zajíždí z krajského města každý den také noční autobusová linka N96.

ŠIMON HERMAN