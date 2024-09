Do nesnází se muž dostal v pondělí ve večerních hodinách. Když strážníci dorazili na místo, přemýšleli, jak se do jeho bytu dostat co nejrychleji. Naštěstí měl muž schovaný náhradní klíč od dveří.

„Navedl nás k místu, kde měl schovaný náhradní klíč. Když jsme vstoupili do bytu ležel na podlaze svého pokoje. Opatrně jsme ho zvedli a usadili zpátky do křesla," popsala situaci mluvčí Městské policie Brno Markéta Skřivánková. Starší muž následně strážníky ubezpečil, že je v pořádku a nepotřebuje lékařské ošetření. S úlevou jim poděkoval za jejich pomoc.