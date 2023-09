Po více než pěti letech se lidem otevírá nově zrekonstruovaná líšeňská Orlovna. Slavit mohou milovníci kultury, sportovci i rodiny s malými dětmi. „Jsem ráda, že můžeme oznámit zpřístupnění budovy pro obyvatele Líšně. Velmi mě těší, že celá rekonstrukce po dlouhé době dospěla ke zdárnému konci,” řekla místostarostka brněnské městské části Líšeň Alena Stejskalová.

V brněnské Líšni opravili Orlovnu. | Video: Deník/Marek Berčík

Budova Orlovny je stará více než sto let a má velkou historickou hodnotu. „Rekonstrukci předcházelo mnoho debat o tam, jak stavbu opravit tak, aby se zachoval její historický ráz. Budova ale před opravou byla opravdu v dezolátním stavu, takže se něco dělat muselo. Jsem ráda, že má nový kabát,” popsala Stejskalová. Celá rekonstrukce stála více než šedesát milionů korun.

Uvnitř Orlovny jsou stále stopy po nedávných stavebních pracích. Například na chodbách jsou stále žebříky a potřeby pro malování. Prostory ale voní novotou. Část stavby už prošla kolaudací v prosinci minulého roku. Druhou část, ve které je tělocvična, čeká kolaudace asi za dva týdny. „Sportovní polovinu Orlovny bude mít pod správou Sportovní klub Líšeň. Druhá bude sloužit kulturnímu dění a jako zázemí pro činnost spolků. Využívat ji budou třeba jogíni nebo spolek Líšeň sobě,” zmínil správce Orlovny Petr Zobec. Prostory si také mohou obyvatelé pronajmout.

Z blížícího se otevření nové tělocvičny se raduje sekretář Sportovního klubu Líšeň Cyril Malý. „Na kolaudaci se hodně těšíme. Prostory jsou pro líšeňské fotbalisty nanejvýš vyhovující. Máme tam šatny i posilovnu. Pokud jsme chtěli doteď trénovat na zastřešené ploše, museli jsme využívat nafukovací halu v Novolíšeňské ulici. Orlovna je pro nás výrazně lepší,” pochvaloval si Malý.

Záchrana pro školku

Opravená budova je také záchrana pro mateřskou školu Radost, která se do ní nastěhovala v létě. „Přesunuli jsme se do Orlovny z důvodu rozsáhlé rekonstrukce naší budovy. Jako trojtřídní školka jsme měli problém najít pro nás náhradní prostory. Bylo velké štěstí, že to takhle vyšlo," myslí si ředitelka líšeňské mateřské školky Iveta Zemánková. Školka Radost bude v Orlovně působit více než rok, dokud opravy jejich budovy neskončí.

Nové prostory podle Zemánkové vyhovují. „I když děti nastoupí až od nového školního roku, troufám si ale říci, že se nám podařilo vytvořit příjemné a podnětné prostředí,” zmínila ředitelka.

Za výhodu považuje i to, že jejich část budovy je oddělená od zbytku. Provoz školky tedy nebude nikdo rušit. „Co se týče dalších uživatelů budovy, nepředpokládám, že by omezovali naše fungování. Máme k dispozici vlastní vchod do budovy, takže se v podstatě nepotkáme,” popsala Zemánková.