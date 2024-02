Jeden náklaďák za druhým proudí v sobotu dopoledne na Tomkovo náměstí. Pracovníci tam mají napilno, vybetonovat druhý most přes Tomkovo náměstí musí stihnout za jediný den. Celek tvoří impozantní podívanou, speciální čerpadla na beton z nákladních aut vypadají jako pavoučí nohy. Na místě nyní pracují hned tři, a to pro případ, že by se některé z nich náhodou porouchalo.

Takzvaných promíchávačů se na stavbě za den vystřídá přibližně patnáct, nejdůležitější materiál, kterým je beton, proudí z betonárny v brněnském Králově Poli. „Posledně jsme spotřebovali více materiálu, protože bylo potřeba vybetonovat nájezdovou rampu. Dnes to bude o něco méně,“ říká Deníku na místě technický dozor stavby Jan Peška.

Omezení provozu na brněnském Tomkově náměstí. Budou betonovat další most VMO