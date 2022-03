Ten je má dopravit do bezpečí v České republice. Souprava na bezpečný západ však nevyjela. Dopravci zapojení v iniciativě Železnice pomáhá jednají se slovenskými i českými představiteli, aby situaci urychleně vyřešili a pomohli tak lidem v krizové oblasti. „Znepokojilo nás slovenské zamítnutí ukrajinského požadavku na překročení hranic nedělního humanitárního vlaku, který měl odvézt lidi do bezpečí. Zamítnutí se dočkal i požadavek na odvezení vlaku pouze se zdravotnickým materiálem. Naším cílem je pomoci do bezpečí co nejvíce dětem, ženám a seniorům, a zároveň dostat na Ukrajinu co nejvíce materiálu od dárců z celé ČR,“ říká zakladatel iniciativy Železnice pomáhá, brněnský podnikatel Albert Fikáček, který je zároveň majitelem jedné z dopravních společností.