Pracovníci brněnského magistrátu ve středu avizovali, že neprodleně po dokončení křižovatky zjednosměrní Hrázní ulici ve směru na Sokolské koupaliště. Dopravní omezení ale začalo platit hned ve čtvrtek, a to konkrétně v úseku od parkoviště s kolmým stáním u restaurace U Lva až po wellness hotel Maximus Resort. „Hlídky na místo jezdí několikrát denně a upozorňují řidiče na změnu. Pokutu jsme zatím nikomu nedali, chápeme, že si řidiči musí zvyknout," vysvětlila mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Nové semafory by měly začít fungovat v noci ze soboty na něděli. První týden budou ve zkušebním provozu. Celkové náklady na výstavbu křižovatky činily téměř třicet milionů korun. Řada bystrckých obyvatel považovala za vhodnější řešení kruhový objezd. Ten namísto ponechání křižovatky dříve preferovali rovněž zástupci městské části. Kvůli kapacitnímu posouzení dopravy pro rok 2045 se však řešení ukázalo jako nevyhovující.

Podle brněnského radního pro oblast dopravy Petra Kratochvíla bylo vzhledem k extrémnímu provozu i velkému množství pěších a cyklistů, kteří míří na přehradu, křížení Obvodové a Přístavní dlouhodobě velmi nebezpečné. „Nové semafory umožní, bude-li to zapotřebí, upřednostnění městské hromadné dopravy. Dále je na místě nové veřejné osvětlení a křižovatka dostala nový povrch,“ dodal Kratochvíl.

V křižovatce Obvodové a Přístavní přibyly odbočovací pruhy, přechod a především semafory. „Bude to lepší. Špatně se odsud vyjíždělo, člověk někdy čekal i deset minut než se napojí na hlavní silnici," pochvaloval si například Václav Hrubý.

Podle Kratochvíla spolu nová křižovatka a zjednosměrnění Hrázní ulice nesouvisí, obě akce ale mají zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů u Brněnské přehrady, stejně jako loňské rozšíření silnice od hráze po hotel OREA Resort Santon. „Po zjednosměrnění by se měl počet aut, která tudy projedou, a kterých byly v sezónních špičkách až čtyři tisíce denně, snížit přibližně na polovinu. V opačném směru budou řidič jezdit přes Kníničky,“ popsal radní.

Vedení Kníniček se ale nový dopravní systém kolem přehrady nelíbí. „Na všech jednáních s magistrátem jsme s tímto neosuhlasili. Vždy jsme říkali, že to zatíží Ondrovu ulici, a že to nedává smysl," řekla kníničská starostka Lenka Ištvanová. Lepším řešením by podle ní byla oprava Hrázní tak, aby splňovala podmínky pro obousměrný provoz.

Jednosměrný provoz může bezpečnost silnice podle Ištvanové naopak snížit. „Řdiči doposud po Hrázní jezdili pomalu a dodržovali rychlost, protože neměli jistotu, že se v zatáčce někdo nevynoří. Když bude jen jeden pruh, tak budou jezdit rychleji. Vidím to u nás v Rekreační," podotkla kníničská starostka.

Bystrský místostarosta pro dopravu Tomáš Jára naopak věří, že jednosměrný provoz v místě bude lepší. „Obavy kníničského vedení chápu, ale silnice bývala jednosměrná i dříve. Jen posledních pár let byla zobousměrněná a zahrádkaři kvůli tomu dávali velké ostré kameny k cestě, aby jim lidé nerozjížděli trávníky. O to byla silnice užší, bylo to problematické a nebezpečné," zamyslel se.

Práce na Obvodové, Přístavní i na Hrázní mohly začít až po dokončení výstavby nové hasičské stanice na Brněnské přehradě. Cílem vedení města bylo dokončit obě akce před začátkem hlavní letní sezóny.