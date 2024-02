Ve víru tance plují parketem v sobotu večer páry na krojovém vinařském plese v Moutnicích na Brněnsku. Hosté se ve večerních šatech pohupují do rytmu dechové hudby, kterou na čtrnáctý ročník plesu přijíždí zahrát kapela Galánka z nedalekých Klobouk u Brna. Všichni se zároveň těší na průvod krojovaných, který nastane za malou chvíli. Mládež už se postupně seřazuje u dveří a očekávaný průvod může konečně začít.

Krojovaní roztančili ples v Moutnicích. Podívejte, jak víno teklo proudem | Video: Deník/Terezie Heinz

Už před ním ale řada návštěvníků moutnické večerní události vyráží na taneční parket zahřát střevíce před protančeným večerem. Někteří si při tanci povídají, jiní se soustředí na pečlivě trénované taneční kroky a otočky. „Užíváme si, že zatím na parketu není úplně plno. Chceme využít situace, dokud to jde,“ usmívá se při tanci jedna z návštěvnic, která se představuje jako Marie.

Bílé, nebo snad červené víno? Z nepřeberného množství lahví vybírají návštěvníci krojovaného plesu, který hostí moutnická orlovna. K pití se však častují rovněž pivem nebo výběrem nejrůznějších pálenek či likérů. A postihne-li někoho kručení v žaludku, může jej zahnat výběrem některé z večeří, které v orlovně v sobotu večer nabízejí.

Přivítání hostů si bere na starost Libor Janoušek, který si mezi místními vysloužil přezdívku Leoš Mareš. „Dnes jsem v roli moderátora, ale i kdybych se jí nezhostil, stejně bych na krojovaný ples dorazil. Jen si nekupuju lístky v tombole, protože ji budu uvádět, a tak nechci, aby došlo k nějakému možnému střetu zájmů,“ vysvětluje mladý muž.

Na přípravách moutnické společenské události spolupracují vlastními silami desítky obyvatel. Někdo donese vlastní domácí víno, někdo zajistí kapelu, jiný zase obstará něco k zakousnutí. Společnýma rukama se jim posléze daří vytvořit ples, na kterém není jediného volného místa k sezení.

„Nejsme úplně typicky vinařská oblast, spíše jsme v tomto trochu na hranici. Díky mládeži, která tady s námi je, se ale snažíme udržovat tradice, co nejdéle to je možné. Ale taky nás to baví a jednoduše chceme podobné akce organizovat,“ podotýká předseda krojovaných a vinař Pavel Žáček.