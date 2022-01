Oběť si vyhlédl krátce před pátou hodinou odpoledne. Muž se v té době pokoušel vstoupit do domu. Trvalo mu to déle a útočník měl dost času nenápadně nahlédnout také do obsahu jeho odložené tašky. Jakmile invalida vstoupil do průchodu následoval útok zezadu. „Lupič postiženého muže tvrdě srazil srazil na zem. Následovala krátká potyčka, po které mu sebral peněženku a z místa přepadení bleskově utekl,“ řekl k brutálnímu útoku policista Petr Vala.