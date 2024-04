Ojedinělou jízdu na kole předvedl ve čtvrtek 11. dubna v nočních hodinách silně opilý Slovák. Ten ulicemi Brna doslova kličkoval z jedné strany na druhou. K tomu všemu držel v rukou dva skleněné půllitry. Houpavá jízda neunikla strážníkům, kteří muže dostihli v Kotlářské ulici. Při dechové zkouše nadýchal přes dvě a půl promile.

VIDEO: Měl iba pivečka. Opilý Slovák se dvěma půllitry v ruce kličkoval Brnem | Video: Městská policie Brno

„Jeho styl jízdy nám skutečně nápadně připomínal provlékání tkaniček z jedné strany na druhou," informoval mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Podezřelé jízdy si všimli pracovníci v dohledovém centru, kteří kontaktovali nejbližší autohlídku městské policie. Ta čtyřiadvacetiletého muže dopadla v Kotlářské ulici. „Naladěný byl velmi přátelsky a chvílemi působil až rozpustilým dojmem. Doklady u sebe sice neměl, přestože je to pro cizince povinnost, zato se hned ochotně přiznal k pití alkoholu," dodal Ghanem. Slovák hlídce řekl, že měl „iba pivečka“, z čehož se následně vyklubalo, že měl dle jeho slov „nejakých osem“.

Při dechové zkoušce nadýchal 2,64 promile. „Mladík se zajímal o to, jestli se výsledek násobí dvěma. Když jsme mu tuto domněnku vyvrátili, očividně ho to uspokojilo," dodal mluvčí. Cyklista strážníkům řekl, že by se sám divil, kdyby s pěti promile zvládl jet na kole. „Pozoruhodné také bylo, že v tomto stavu podnikl cestu se dvěma skleněnými půllitry v rukou," podotkl mluvčí. Opilý mladík při závěrečné fotodokumentaci ještě strážníkům zapózoval se zdviženým palcem opřený o dopravní značku.