Jak už Deník Rovnost nedávno informoval, nad smysluplností vynaložené částky se někteří lidé pozastavují. „Lanovka mi přijde úplně zbytečná. Jsou to vyhozené peníze,“ prohlásila už dřív třeba Renata Kašná.

Podle ředitele zoo Martina Hovorky zajistí lanovka pro návštěvníky větší komfort a atraktivitu. „Předpokládáme, že v příštím roce zajistíme nezbytná povolení pro výstavbu. První lidé by na vrchol Mniší hory mohli vyjet v roce 2023,“ řekl.

Kolejová lanovka povede od ledních medvědů k Africké vesnici na vrcholu Mniší hory. „Plánujeme ji při západní hranici zoo. Trasa nahoru bude přímá, dolů povede klikatě lesem s možností nahlížet do přilehlých expozic,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Místo stoupání do prudkého kopce se stometrovým převýšením pohodlné svezení až na vrchol. V brněnské zoo to má už za dva roky umožnit pozemní lanová dráha. O projektu na novou atrakci zahrady už Deník Rovnost nedávno informoval. Nejnověji schválili investiční záměr na její stavbu městští radní.

