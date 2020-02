Areál výstaviště patří desítkám ras psů již od brzkého sobotního rána. V slunečném počasí, které se tváří spíš dubnově než lednově, se schází stovky chovatelů se svými svěřenci do pavilonů P a F. Většina z příchozích sebou tahá obrovská zavazadla. Psí soutěžící totiž potřebují pohodlné ležení, přípravky na úpravu srsti, pití i pamlsky. Mají před sebou dlouhý den. Ti nejlepší na jeho konci odjedou ověnčeni poháry a cenami v podobě granul.

Po náročném dni přichází kolem třetí hodiny odpoledne vytoužené finále, které patří těm, jenž si u porotců vysloužili v předchozích dopoledních soutěžích postup. Za velkou plochou lemovanou porotci i přihlížejícími, kde se odehrají finálové boje, už se seřazují nervózní páníčkové i nadšení chlupáči. „Těm, kteří se dobojovali do závěrečných soutěží přeji hodně štěstí a berte to jako takovou přípravu na naši světovou výstavou, která bude příští rok," konečně finále zahajuje ředitel výstavy a předseda pořádající Českomoravské kynologické unie Lubomír Široký.

Do prostoru vbíhají tři děti, dva chlapci a jedna slečna. První finálová soutěž totiž patří mladým vystavovatelům ve věku od devíti do třinácti let. Děti a jejich psi předvádějí různé figury. „Mladý muž se psem saluki právě předvádějí figuru T," komentuje dění na ploše moderátorka. Přihlížející mladým talentům tleskají, nakonec vyhrává chlapec s vipetem.

Na finále se dívají nejen ostatní soutěžící, ale i návštěvníci, kteří se přišli pokochat pohledem na krásné psy všech možných plemen. Na výstavišti totiž nechybí drobní psíci s dlouhou srstí, ani impozantní dogy sahající svým majitelům až pod prsa. „Jé hele, tam je krásný erdel teriér, mami," ukazuje prstem asi osmiletý chlapec svým rodičům a sestře jednoho ze psů.

Stříhání, česání i natáčky

Mnozí vystavovatelé ale nemají čas dívat se kolem sebe. Jelikož finále je teprve na začátku, připravují své psí parťáky na soutěž. Psíci odevzdaně stojí na stolcích a nechávají si upravovat srst. Jejich majitelky a majitelé je stříhají, češou, až dlouhé chlupy létají ve vzduchu, nebo dolaďují poslední detaily laky na srst. Na jednom ze stolků leží drobný bílý psík s natáčkami. Že příprava na výstavu zabere mnohdy dlouhé hodiny potvrzuje i majitelka jednoho ze sobotních vítězů, nádherné fenky samojeda. Fenka před malou chvílí se svojí chovatelkou vybojovaly první místo v kategorií psích dorostenců. „Do Brna jsem přivezla tři pejsky, holčičky. Jejich koupání a foukání před soutěží mi zabere dvě až tři hodiny na jednoho pejska, ale zvládám to, člověk už je naučený," usmívá se Marcela Luxová z Orlických hor.

Zatímco ona je na soutěžích jako doma, chovu se totiž už věnuje dvacet let, její psí vítězka teprve soutěže začíná objevovat. „Dnes jsme se do finále probojovaly z konkurence asi sto štěňat. Má sedm měsíců a toto je její pátá nebo šestá výstava, ale první, ze které si odnáší prvenství. Takže vlastně taková premiéra," je pyšná chovatelka.

Byť se na soutěž sjeli chovatelé z celé republiky, a výstavištěm zní také slovenština, ruština či němčina a angličtina, některé poháry pro vítěze zůstanou i v Brně. Jeden se svým pejskem, jack russel teriérem vybojovala i Brňanka Kateřina Kaňová. „Je to pro nás už osmá výstava. Letos v lednu už jsme v Brně byli třeba na Hanácké národní výstavě a dnes zabojoval hned ve dvou soutěžích," těší se.

Byť jsou v pavilonu P výstaviště najednou stovky psů, štěkot se ozývá jen občas. Většina chlupáčů buď po náročném dni odpočívá, nebo se nechává opečovávat od chovatelů. Jen sem tam se rozhodne některý z nich předvést svůj hlas, nebo se blíže seznámit s jiným kolegou, vrtícím ocasem. Finále postoupilo, teď se předvádí celé skupiny psů jednoho plemene a od jednoho chovatele. V zákulisí se již shromažďují další soutěžící. Jejich vystavovatelé je lákají na pamlsky, díky kterým pak budou pejsci pozornější při předvádění se před porotou. Majitelka jedné z dog drží pamlsek mezi prsty a naučeným pohybem rukou máchá před čenichem svého psa. Ten z dobroty nespouští pohled. Ještě jeden průlet ruky, a pamlsek mizí v tlamě. Pak už moderátorka svolává psy před porotu a tak se doga i s paničkou rozbíhají do záře reflektorů, aby zabojovaly o zlato.