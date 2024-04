VIDEO: Navigace klame řidiče mířící z Bystrce do Jundrova. Navádí do uzavírky

Řidiči jedoucí po Kníničské ulici směrem do centra Brna neodbočí od pondělí doprava do Veslařské. Kvůli opravě světelné křižovatky zde platí dopravní uzavírka. Navigace ale do místa i přes zákaz pravého odbočení stále navádí.

Navigace klame řidiče mířící z Bystrce do Jundrova. Navádí do uzavírky | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Překvapením je od pondělí uzavřený pravý odbočovací pruh z Kníničské do Veslařské ulice pro řidiče jedoucí podle navigace. Na webu Mapy.cz i v Google mapách informace o dopravním omezení chybí. Na Dopravním informačním centru Brněnských komunikací je sice zmínka o opravách a zákazu odbočení na Jundrov, ale bez popisu objízdné trasy. Objížďka vede z Kníničské na ulici Branka a Hlavní, kde se přes kruhový objezd a náslědně nadjezd nad tramvajovou tratí napojí řidiči na Veslařskou. Po cestě jsou rozmístěny informační cedule o náhradní trase. Objížďka a omezení dopravy. Tankodrom u vlakového nádraží v Čebíně opravují Rekonstrukce světelné křižovatky v ulicích Kníničská a Veslařská má zajistit plynulejší provoz a bezpečnější přechod pro chodce. Nový semafor bude řízený z dopravního počítače na Centrálním technickém dispečinku Brněnských komunikací. „Přechod bude aktivován na poptávku, zlepší se tím propustnost křižovatky i bezpečnost chodců,“ vysvětlila Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu. VIDEO: Trolejbus v Brně na lidský pohon. Podívejte, jak ho cestující tlačili V pondělí začala první ze tří etap oprav této křižovatky. Kromě uzavřeného pravého odbočovacího pruhu z Kníničské do Veslařské jsou v křižovatce uzavřeny přechody pro chodce a chodníky vpravo směrem do centra po obou stranách křižovatky. Výjezd z Veslařské na Kníničskou je ve směru na Bystrc i do centra zachován. Dopravní omezení ovlivní především řidiče jedoucí z Bystrce či Kníniček do Jundrova. „Navíc se dá předpokládat, že v době oprav bude v křižovatce zvýšený provoz a lidi dojíždějící denně do centra města za prací se můžou potýkat se zpožděním. Ale až se nová křižovatka zprovozní, bude její průjezd daleko komfortnější," podotknul bystrcký místostarosta Tomáš Jára. NEUNIKLO VÁM? Stavba multifunkční haly v Brně: staveniště i jámu ukážou lidem, registrujte se V druhé etapě oprav bude částečně uzavřená silnice při výjezdu z Veslařské na Kníničskou ve směru do centra a přilehlý chodník. Na závěr se pouze ve dva nepracovní dny budou řidiči potýkat s úplnou uzavírkou Veslařské a částečnou uzavírkou Kníničské v křižovatce. „Přesný časový harmonogram je vždy na stavební firmě a závisí na aktuálním postupu prací," dodala Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Celá rekonstrukce bude stát bezmála šest milionů korun. Původně měla oprava začít s příchodem dubna, nakonec se kvůli průtahům s povoleními odložilo její zahájení právě na předposlední dubnové pondělí. Práce potrvají podle mluvčí Brněnských komunikací Vladimíry Navrátilové do konce letošního května. Pes na Špilberku seskočil z hradeb. Muzeum zveřejnilo odstrašující video

