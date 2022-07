Větší čistotu v parku Koliště bez bezdomovců by uvítala Jana Pospíšilová ze Šlapanic na Brněnsku. „Občas, když tudy chodím s dcerou, tak se bojím. Jinak je tu pěkná příroda, kterou bych v centru města zachovala a doplnila třeba hřištěm s dřevěnými herními prvky či kavárnou s dětským koutkem. V zimě má park krásnou atmosféru, takže si tam dokážu představit vánoční trhy,“ sdělila přímo na místě redaktorce Deníku Rovnost mladá žena.

Podobného názoru je i Brňanka Denisa Jakubik, která v blízkosti Domu umění pracuje. „V přilehlém parku se nyní schází různé existence, takže by bylo určitě fajn, kdyby tam tito lidé přestali chodit a vzniklo tam příjemné místo na pikniky, kde se budou po práci sdružovat lidé. Kolem parku je spousta firem,“ řekla žena.

Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže je jižní část parku Koliště včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. „Dům umění byl v minulosti navržen jako dům v parku, a proto je se svým přírodním okolím neodmyslitelně spojen. Samotný park pak patří mezi jedno z nejvýznamnějších veřejných prostorů v Brně. Pomocí soutěže nalezneme a oceníme nejvhodnější řešení tohoto prostoru a vybereme zpracovatele projektové dokumentace, kterému zakázku zadáme,“ popsal primátorčin náměstek Tomáš Koláčný.

Podoba vzejde ze soutěže

Vyhlášení soutěže, plánované na začátek letošního září, předchází jmenování soutěžní poroty, která projedná soutěžní podmínky, jejichž regulérnost posoudí také Česká komora architektů. „Porota bude složená z dvanácti členů. Přihlášené architektonické ateliéry mají za úkol přeměnit plochy o velikosti 21 300 metrů čtverečních. Navržený postup by měl úpravy celého předmětného území rozdělit do jednotlivých etap tak, aby bylo možné upravit nezávisle předprostor Domu umění a park Koliště I.,“ vysvětlil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Konkrétní představu, co v centru Brna u Malinovského náměstí vznikne, ještě pořadatelé soutěže nemají. „Chceme prostor kolem Domu umění upravit do důstojné a reprezentativní podoby, která bude odpovídat významu a charakteru místa. Výsledná podoba vzejde ze soutěže, kde se zohlední i názory občanů, které vyjádřili v anketě ať už elektronicky nebo pomocí formuláře umístěného přímo ve foyer Domu umění,“ informovala mluvčí Kanceláře architekta města Brna Šárka Reichmannová.

Výsledky ankety, ve které se zatím vyjádřilo 120 místních, zveřejní do konce letošního srpna. „Lidé mají možnost od 17. května až do konce července vyjádřit svůj názor, co jim v okolí Domu umění nejvíce chybí či jestli se tady cítí bezpečně. Počítáme, že bychom mohli obdržet celkem zhruba 250 odpovědí,“ doplnila Reichmannová.

Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba sedmasedmdesát milionů korun. Výdaje na projektovou dokumentaci by měly činit přibližně devět milionů korun.