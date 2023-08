Nový vodní prvek na Dominikánském náměstí, který vypouští vodní mlhu, mohou od pondělního odpoledne zažít Brňané na vlastní kůži. Tři kužely, jež podle jejich autorů Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela symbolizují v nekonečné perspektivě ubíhající potrubí, šálí zrak.

Voda je z útrob kužele vypouštěna v různých intenzitách, od vodní mlhy přes pramínek vody až po vířící proud v jeho kónické dutině. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Slavnostnímu odhalení vodního prvku přihlíželo v pondělí odpoledne několik desítek lidí. „Líbí se mi to. Je skvělé, že kužely mlží. Příjemně to tohle kamenné náměstí osvěží. I designově je to super," vyjádřila se například Julie Babríková. „Navíc má prvek i příjemné měřítko," dodala její kamarádka Barbora Kubická.

Největší z kuželů je vysoký bezmála dva a půl metru a váží přesně tunu. Ten nejmenší je o metr nižší a váží dvě stě kilogramů. Vodu ze svých útrob vypouští v různých intenzitách, od vodní mlhy přes pramínek vody až po vířící proud uvnitř. „Stejně jako potrubí, i naše prvky jsou nosičem vodního média a vynášejí ho z podzemních útrob na povrch," popsal inspiraci návrhu za autorské duo Tomáš Pavlacký.

Vodní mlhu bude nejčastěji chrlit jen jeden z kuželů, méně často dva a při výjimečných případech všechny tři. V oběhu bude maximálně jeden kubík vody, s odhadovanými ztrátami způsobenými rozstřikem a odparem do tří set litrů za den.

Na instalaci vodního prvku bylo náměstí připraveno už od své rekonstrukce v roce 2018. „Všechny historické etapy se zapsaly svým dílem k tomu, jak Dominikánské náměstí dnes vypadá. První stavby vznikly už v gotice, například Dominikánský klášter, dvacáté století nám zanechalo pasáž Jalta. My teď v jednadvacátém století přidáváme tento prvek, který zůstane dalším generacím," nechal se slyšet náměstek primátorky pro investice René Černý.

Plastiky symbolizující v nekonečné perspektivě ubíhající potrubí vzešly z výtvarné soutěže, které město uspořádalo v roce 2021. Vítězný návrh pochází z hlav Tomáše Pavlackého a Michaela Gabriela. Dílo vyšlo na více než osm milionů korun. Předpokládané roční náklady na jeho provoz jsou ve výši sto čtyřiadvaceti tisíc korun.