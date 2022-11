Nakonec se piloti rozhodnou z letadla vyskočit a dopadnou přímo do areálu brněnského výstaviště. Letadlo bez pilotů budí mírnou nevoli i v samotných pasažérech, kteří následně skáčou za piloty. Jediný, kdo ve výsadkářském letadle zůstane, je půvabná letuška Eva Decastelo, která nakonec letadlo zdárně dopilotuje až do Brna. „S partou kolem Lifu dělám už dlouho, pokaždé je to natáčení trochu na divoko, ale vždycky z toho vznikne vtipná věc. Takže když mi řekli, že budeme společně s Aničkou Veselou alias Annie Camel letušky, které místo ve vymazleném dopravním letadle poletí šedesát let starou Andulou, ani chvilku jsem neváhala,“ řekla Decastelo.