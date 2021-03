/VIDEO/ Dělníci se na jaře pustí do rekonstrukce křižovatky u Semilassa v brněnském Králově Poli. Vymění tramvajové koleje, opraví dlouholetou kanalizaci a vodovod. Kvůli pracím čekají cestující výluky tramvají směřujících ke královopolskému nádraží i do Řečkovic.

Křižovatka Palackého třídy a Kosmovy ulice v brněnském Králově Poli. | Foto: Deník / Oldřich Haluza

Běžně místem projíždí téměř každý den při cestě do školy nebo do centra města. Zuzaně Pochopové se brzy cestování městskou hromadnou dopravou přes křižovatku u kulturního centra Semilasso v brněnském Králově Poli zkomplikuje. Na jaře se totiž dělníci pustí do její rekonstrukce, práce si vyžádají výluky hromadné dopravy i omezení provozu.