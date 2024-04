Tramvaje linky 4 pojedou v Brně opět po staronové trase. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováBěhem výluky nyní do Obřan jezdí autobus linky 45 ze Staré osady, na místo současně zajíždí více spojů linky 72. Řada Brňanů se již konce omezení nemůže dočkat.

„Jako někdo na vozíku, kdo se navíc spoléhá na zastávky, na kterých jde vytáhnout plošina, musím na hlavní nádraží jezdit přes Starou osadu. Čili autobus linky 75 na Starou osadu, pak šalinou dvojkou. Proto se už za návrat šaliny linky 4 modlím, na přestupy jsem si nezvykla,“ nechala se slyšet třeba Romana Mazánková.

Omezení na Kníničské: nové semafory mají pomoci dopravě s přechodem duchů

Na návrat tramvají do Maloměřic se těší také Romana Opltová. „Jsme z Husovic a dcera jezdí každý den do školy. Uzavírka je velká komplikace. Jezdím do práce do Bílovic nad Svitavou a opravdu se těšíme, až bude křižovatka v normálním provozu. To objíždění je děsné,“ zhodnotila Brňanka.

Naopak výlukový stav vyhovuje například Daně Zhořové. „Asi jsem jediná, kdo současný stav nevnímá jako komplikaci. X45 super, 72 super na druhou a 75 klasika. Jeden přestup na Staré osadě do města pro mne žádný problém. Ale je fakt, že nemusím cestovat nikam na čas, takže autobusy v kolonách mne nerozhodí,“ zamyslela se žena.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Několikaměsíční výluka nyní potrvá poslední tři týdny. Původní předpoklad byl ale původně jiný. „Výluka by skončila v lednu nebo na začátku února, další omezení by byla v létě. Spojilo se to do jedné akce a už tam žádná tramvajová výluka nebude,“ vysvětlil dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Nad budoucími tramvajovými zastávkami projedou již koncem roku první řidiči přes novou estakádu. Hotové je betonování nosných konstrukcí mostů přes řeku Svitavu poblíž Tomkova náměstí, dělníci nyní dosypávají přechodové oblasti a napojení nájezdových ramp. „Z mostu na estakádu je už vybudovaný násyp hlavní trasy,“ informoval nedávno stavbyvedoucí Jakub Teplý z firmy Firesta Fišer.

Odpor proti lanovce v Brně: Malá domů pro sponzora, ohrožení zvířat, zní kritika

Kompletně hotový je i základ estakády přes maloměřické nádraží. Nyní začnou stavbaři pracovat především na jejím vybavení. „Jedná se například o protihlukové stěny nebo svodidla,“ vyjmenoval v uplynulých dnech Teplý. Práce na této části velkého městského okruhu mají být hotové do konce letošního roku.

Úsek brněnského velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a na něj navazující Rokytova odvede dopravu směřující od Husovického tunelu z dopravně přetížené Svatoplukovy ulice směrem na sídliště Vinohrady a Líšeň.