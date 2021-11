Ocelovou konstrukci vyrobili dělníci v Královopolské strojírně, odkud ji zhruba před dvěma týdny převezli k řece rozdělanou na pět kusů. ​„Stavbaři pak těchto pět dílů montovali k sobě. V úterý díky tomu bylo možné osadit lávku jako jeden kus. Osazení se obešlo bez dopravních omezení,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Náklady na pořízení lávky, která se nachází v sousedství dopravou vytíženého mostu, jsou třiatřicet milionů korun. Konstrukce váží dvaačtyřicet tun, dlouhá je třiačtyřicet metrů. Kromě využití pro pěší poslouží i pro vedení inženýrských sítí a vodovodu mezi nábřežími Kaloudovy a Dolnopolní ulice.

Vytížený most v sousedství nové lávky začnou dělníci demolovat zřejmě v dubnu. Do té doby tam doprava povede bez omezení. Po začátku bourání se provoz stáhne do jednoho pruhu v každém směru.

Stavbaři budují obě části okruhu souběžně od června. Dosud mají hotovou přípravu území a většinu demolic. „V prosinci máme zahájit demolici Sokolovny. Na Dukelské třídě pracujeme na inženýrských sítích a v současnosti do ulice vracíme koleje, aby území obsloužily tramvaje v souvislosti s vlakovou výlukou, která začne v polovině prosince," sdělil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Dělníci v Provazníkově ulici stále pracují na stavbě opěrné zdi. Na ní pak vybudují takzvanou novou Provazníkovu. „Mezi maloměřickým seřaďovacím nádražím a Rokytovou pak stavíme pilíře mostní estakády, která spojí Tomkovo náměstí s Rokytovou,“ doplnil Fiala.

Estakáda bude dlouhá 1,2 kilometru. Přesune se na ní hlavní silniční tah. Tramvajová a další doprava mířící mezi Husovicemi a Maloměřicemi pojede pod mostem.

Náklady na vybudování částí okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova jsou pro státní silničáře zhruba 2,3 miliardy korun. Představitelé města na stavbu poskytnou 175 milionů bez daně. Oba úseky mají stavbaři dokončit do července 2024.