Kampaň poukazuje na ztížené studijní podmínky, zároveň ale optimisticky navozuje, že potřebné znalosti a dovednosti dokáže brněnská technika studentům předat i vzdáleně.

V hlavní roli se představuje Tomáš Žilinský, který je hercem Divadla Husa na provázku. „Virtuální prostor ho postupně zavede na Fakultu strojního inženýrství, Fakultu informačních technologií nebo Ceitec. S pomocí moderního vybavení pomáhá opravovat rozbité stroje nebo likvidovat černé díry," přiblížila Kadrnožková.

Zdroj: Youtube

Studenti Ateliéru herních médií Fakulty výtvarných umění pod vedením Vojtěcha Vaňka k tomu vytvořili také počítačovou hru. Na Fakultě chemické je například nutné namíchat barevný koktejl, architektura zase člověka postaví před tvůrčí výzvu při stavění budovy a zápolení s gravitací. „Ve hře je spousta odkazů na Brno a na plno jiných humorů. Každý, kdo se na to dokáže naladit, se dokáže pobavit. Vývoj her je obecně jednou z nejnáročnějších oblastí dneška, ale je to krásné, stojí to za to. Není lepší oblast, kterou byste se mohli potrápit, než je tahle,“ shrnul práci šestičlenného výtvarného týmu Vaněk.