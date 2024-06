/FOTO, VIDEO/ Exkluzivně pouze na nadcházejícím Mendel festivalu ochutnají Brňané pivní speciál nazvaný Chmendel. Limitovanou edici piva představí na brněnském Mendelově náměstí 20. července. Letní odlehčený nápoj vzniká ve spolupráci Mendelovy univerzity a pivovaru Starobrno.

V Brně vaří pivní speciál Chmendel. Lidé jej ochutnají pouze jednou | Video: Deník/Terezie Heinz

Mendel festival, který se ve druhé polovině července uskuteční v areálu augustiniánského opatství, nabídne návštěvníkům přibližně dvě stě litrů chmelového moku. „Studenti s pivovarem Starobrno uvaří na festival dvě várky piva. Procvičí se tak v práci na pivovarské technice, setkají se s představiteli pivovaru a můžou se domluvit i na ročníkové praxi,“ podotkl garant studijního programu Pivovarství a sladařství na Mendelově univerzitě Tomáš Gregor.

Konkrétně uvaří studenti s pomocí zkušených sládků pivo typu APA, tedy American Pale Ale. Přesněji se jedná o svrchně kvašené pivo, do jehož receptury použijí odborníci americké druhy chmelů jako chinook nebo simcoe. „Půjde o pivo s nižší stupňovitostí a dobrou pitelností. Zkrátka příjemný letní speciál,“ upřesnil vrchní sládek pivovaru Starobrno Jiří Brňovják.

Pohlreichem zkritizovaná Bohéma v Brně opět ožije. Místo nabízí k pronájmu

Ten současně prozradil, že kromě amerických chmelů přidal do receptury rovněž špetku žateckého poloraného červeňáku. „V novém studijním programu Pivovarství a sladařství jsme chtěli podepsat memorandum o spolupráci se dvěma stabilními organizacemi. Se sladařstvím nás pojí memorandum s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, s pivovarnictvím pak memorandum s pivovarem Starobrno,“ uvedl Gregor.

Celkem studenti se sládky uvaří zhruba dvě stě litrů letního pivního speciálu. K dostání bude pouze jediný den, a to 20. července na Mendel festivalu. Aby mohlo pivní ochutnávku vyzkoušet co nejvíce návštěvníků, budou pracovníci točit speciální pivo do kelímků o objemu tři decilitry.