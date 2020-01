Cílem je prezentovat méně známé lokality, akce a atrakce. „Je to dobrá cesta. Čísla říkají, že více exponované destinace pociťují mírný úbytek turistů, některé předtím méně známé ale nárůst. Celkově hovoří předběžná čísla o navýšení o deset procent návštěvníků. To je úspěch,“ vyzdvihl krajský zastupitel Petr Hýbler.

Jižní Morava je po Praze nejnavštěvovanějším krajem republiky. „Letos nás čeká mnoho věcí. Slovanská epopej se vrací do Moravského Krumlova. Bude pro návštěvníky otevřená ve zrekonstruovaných prostorách zámku. V roce, kdy slavíme 160 let od narození Alfonse Muchy, půjde o jeden z highlightů sezony,“ zdůraznila Pavla Pelánová, ředitelka jihomoravské Centrály cestovního ruchu.

Víno a archotektura

Zmínila také unikátní spojení vína s architekturou v souvislosti se Znojmem. „Jde hned o dva nové objekty, enotéku znojemských vín přímo ve městě v areálu bývalého pivovaru, a o nové sídlo a návštěvnické centrum vinařství Lahofer v Dobšicích. Architektonický počin, který sbírá ocenění přestože ještě ani není otevřený,“ řekla Pelánová.

Nalákat turisty má i široké spektrum sportovního vyžití. „V okolí Moravského krasu jsou to fantastické singletraily nebo Pálava. Budeme propagovat i vodní sporty na Novomlýnských nádržích,“ představila ředitelka.

Na Slovácku budou hrát prim především folklorní akce. „Ty loni zažily rekordní návštěvnost, ať už Slovácký rok nebo Mezinárodní folklorní festival Strážnice. Opomenout však nelze ani dílčí akce jako hody. S foklorem se hodně pracuje. Vrací se mladá generace,“ pochvalovala si Pelánová.

Lávka na Slovensko

Centrála cestovního ruchu má v plánu zpopularizovat i nedávno otevřenou lávku mezi Mikulčicemi na Hodonínsku a Kopčany. „Vzniká tady propojení Slovácka se Slovenskem, pro pěší i cyklisty,“ vyzdvihla ředitelka.

Jižní Morava se profiluje i jako kraj piva, především Brněnsko a Znojemsko. „Letos si připomeneme tři sta let od otevření znojemského městského pivovaru,“ uvedla Pelánová.

Na co se těšit mají i Brňané, kteří milují funkcionalistickou architekturu. Rok 2020 se ponese ve znamení výročí devadesáti let od dokončení vily Tugendhat. „Letos ještě navíc máme deset let od začátku památkové obnovy objektu. Připravili jsme sérií výstav a přednášek,“ zmínila ředitelka vily Iveta Černá.

Sto padesát let letos uplyne od narození architekta Adolfa Loose. I jeho připomene řada akcí. V Kounicově ulici v Brně mu dokonce odhalí sochu.