/FOTO, VIDEO/ Zahrada Cecilie a Cornela Hože. Takový název nese nově zpřístupněná zahrada Arnoldovy vily v Brně. Z Drobného do Černopolní ulice a naopak procházejí lidé od čtvrtka. Navrhovatelem pojmenování se stal rakouský historik umění Ivo Hammer.

VIDEO: Zahrada Arnoldovy vily je otevřená. Nese jména posledních majitelů | Video: Deník/Terezie Heinz

Obnovenou Arnoldovu vilu navštíví zájemci od úterý do neděle, a to vždy od desáté dopoledne do šesté večer. Otevírací doba zrekonstruované zahrady je ještě o dvě hodiny delší.

Kromě procházení se návštěvníci mohou zastavit v kavárně, kterou mají nově k dispozici v prostorách vily. „Otevření zahrady Arnoldovy vily je důležitým milníkem ve snaze o zachování kulturního dědictví města. Místo není jen historickým symbolem, ale stává se také moderním prostorem pro setkávání a vzdělávání,“ podotkla při slavnostním otevření brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Pojmenování Arnoldovy vily po jejích posledních majitelích, tedy Cecilii a Cornelovi Hože, schválili brněnští radní teprve ve středu. „Považujeme to za symbolické gesto vůči významné rodině a jejímu přínosu pro Brno, vedené snahou o morální a historickou nápravu vůči posledním soukromým vlastníkům vily, kteří o svůj majetek a životy přišli v důsledku nástupu nacismu,“ pokračovala Vaňková.

V budoucnu počítají zástupci Muzea města Brna a městští představitelé s propojením zahrad tří bezprostředně sousedících vil. Lidé by tak získali možnost procházek zahradou Arnoldovy vily, vily Löw-Beer a vily Tugendhat současně.

„Dnes se muzea celosvětově stávají i místem komunitního setkání, edukace a reflexe aktuálních témat ve společnosti. Arnoldova vila a její zahrada je příkladem nejaktuálnějších možností, které městská muzea nabízejí a vytváří,“ okomentoval ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Původně měla zahrada Arnoldovy vily spíše hospodářské využití. Většinu plochy tvořil ovocný sad a vinohrad, který zůstal zachovaný jako stopa předchozího využití pozemku před výstavbou. Nejbližší okolí vily obklopovala skalka a květinové záhony.

Některé rostliny architekti zachovali, přidali ale rovněž nové, například v podobě květinových záhonů. Pomyslnou spojnici mezi zahradami Arnoldovy vily a vily Löw-Beer vytvořil ovocný sad, ve kterém lidé najdou místo pro hraní svých dětí. Zahradní herna je odkazem na období, kdy v Arnoldově vile fungovala mateřská škola.