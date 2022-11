Linku 8 čeká rozdělení na dva úseky, v prvním z nich pojedou tramvaje ze Starého Lískovce do smyčky Geislerova, ve druhém pak z Geislerovy na Mifkovu. Přestoupit mezi oběma větvemi bude možné přes přechod v zastávce Geislerova. „Tramvaje na lískovecké větvi obslouží pro výstup i nástup zastávku ve smyčce, tramvaje na líšeňské větvi zastaví v Nezamyslově ulici,“ informovali o výluce zástupci Kordisu na svém webu.

Podobné dělení čeká také linku 10, z bystrcké zastávky Ečerova pojede tramvaj do smyčky Geislerova, ze stejné zastávky v Nezamyslově ulici pak spoje pojedou do smyčky na Stránské skále. Tramvajová linka 9 zamíří pouze z Čertovy rokle do zastávky Geislerova.

Náhradní dopravu do Juliánova zajistí v trase Životského, Geislerova, Buzkova, Otakara Ševčíka, Dělnický dům a Juliánov autobusová linka x9. Zastávku Životského obslouží spoje pro výstup i nástup na silnici v úrovni tramvajových ostrůvků.