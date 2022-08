Doprava směrem do Bauerovy ulice povede přes Kamenomlýnský most a do Veslařské ulice mezi brněnským Jundrovem a Pisárkami. O víkendu je v místě plánovaná oprava vodovodní šachty. „Směrem do Králova Pole bude možné projet v jednom jízdním pruhu,“ sdělila Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu. Výstavba začala v místě před čtyřmi lety, hotovo by mělo být v roce 2024.