Cestující v Brně musí o víkendu počítat s komplikacemi v dopravě. Oprava tramvajové trati na mostě přes řeku Svratku totiž omezí městskou hromadnou dopravu ve Vídeňské ulici. „Od sobotní šesté hodiny ráno nepřetržitě do nedělních šesti odpoledne bude vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů v této ulici," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Tramvaj v ulicích Brna. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Attila Racek

Omezení se týká tramvajových linek 2, 5 a 6. Linka 2 ve směru do Modřic pojede v úseku mezi Hlavním nádraží a Celní obousměrným odklonem Renneskou ulicí. „Spoje linky 2 vedené běžně do smyčky Ústřední hřbitov budou od zastávky Václavská odkloněny přes Mendlovo náměstí do Pisárek," zmínila Tomaštíková.

Výluka tramvají v Žabovřeské ulici.Zdroj: DPMBTramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Mendlovo náměstí. Spoje linky 6 pojedou v úseku mezi Českou a Krematoriem odklonem přes náměstí Svobody a Renneskou ulicí. „Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x6 v trase od České přes Mendlovo náměstí, Celní po Ústřední hřbitov - smyčka," vyjmenovala mluvčí.

Kvůli podbíjení tramvajové tratě bude po stejnou dobu omezen i provoz tramvají v Žabovřeské ulici. „Tramvajová linka 1 pojede vždy po dobu výluky v úseku Nové sady – Vozovna Komín obousměrným odklonem Husovou, Veveří, Minskou a Horovou ulicí," přiblížila Tomaštíková. Náhradní dopravu zajistí tramvajová linka x1 v trase Komárov – Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Vozovna Komín.

Linka 1:

pojede vždy po dobu výluky v úseku Nové sady – Vozovna Komín obousměrným odklonem Husovou, Veveří, Minskou a Horovou

• vynechá zastávky v úseku Hybešova – Stránského

• na odklonové trase obslouží všechny pravidelné zastávky tramvají

Tramvajová linka x1:

pojede v trase Komárov – Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Vozovna Komín

• v sobotu pojede linka x1 v úseku Výstaviště - hlavní vstup – Vozovna Komín obousměrně po koleji směr Komín, zastávky v úseku Vozovna Komín – Výstaviště - vstup G2 tak ve směru do centra bude obsluhovat na levé koleji, zastávku Výstaviště - hlavní vstup obslouží v uvedeném směru na prostřední koleji

Výluka tramvají ve Vídeňské ulici.Zdroj: DPMB• v neděli pojede linka x1 v úseku Výstaviště - hlavní vstup – Vozovna Komín obousměrně po koleji směr Mendlovo náměstí, zastávky v úseku Výstaviště - vstup G2 – Vozovna Komín tak ve směru do Komína bude obsluhovat na levé koleji, zastávku Výstaviště - hlavní vstup obslouží v uvedeném směru na prostřední koleji

• zastávku Hlavní nádraží obslouží linka x1 vždy ve směru do Komína na 1. koleji, ve směru do Komárova na 4. koleji

Linka 2:

spoje do Modřic pojedou obousměrným odklonem Renneskou ulicí

• vynechají zastávky Hybešova, Václavská, Poříčí a Nemocnice Milosrdných bratří

• na odklonové trase obslouží zastávky Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská

• zastávku Nové sady obslouží na 3./4. koleji

spoje do smyčky Ústřední hřbitov budou od zastávky Václavská odkloněny přes Mendlovo náměstí do Pisárek.

• neobslouží tak zastávky v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov - smyčka

• na odklonové trase obslouží běžné zastávky linky 1 (ve směru do centra je nástupní zastávkou Lipová).

Linka 5:

v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí

• neobslouží zastávky v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov - smyčka

Linka 6:

pojede v úseku Česká – Krematorium odklonem přes náměstí Svobody a Renneskou ulicí

• vynechá zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u sv. Anny, Mendlovo náměstí, Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří a Celní

• na odklonové trase obslouží zastávka Náměstí Svobody, Zelný trh, Hlavní nádraží, Nové sady, Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská

Autobusová linka x6:

pojede v trase Česká – Mendlovo náměstí – Celní – Ústřední hřbitov - smyčka

• s ohledem na místo prací pojede linka x6 ve směru k Ústřednímu hřbitovu v úseku Poříčí – Celní odklonem ulicemi Poříčí, Renneskou a Vojtovou

• zastávka Poříčí bude pro linky x6, 44, 84 a N91 v obou směrech přeložena k chodníku mimo tramvajový ostrůvek

• ostatní zastávky v úseku Česká – Celní budou obsluhovány na standardních zastávkách tramvají. Zastávky Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov - smyčka budou obsluhovány na zastávkách náhradní dopravy na přilehlých silnicích

• Při jízdě od smyčky Ústřední hřbitov obslouží linka x6 navíc také zastávku linek 50 a E50 Bohunická