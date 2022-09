„Já až tak netopím, spíš se snažím šetřit, ale určitě budu topit v pokoji kde spí moje děti, protože nebudu riskovat, že budou nemocné,“ zamyslel se Vráblík.

Brňané, kterým teplo dodává městská společnost Teplárny Brno, stráví nejspíš ještě tento víkend s čajem a pod přikrývkami. Začátek topné sezóny je pro letošek v plánu zřejmě na nadcházející pondělí.

Topná sezóna v Brně



Podle Tepláren Brno by mohla začít už v pondělí 19. září.



Podmínkou pro spuštění dodávek tepla jsou dva po sobě jdoucí dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13°C a další den se neočekává její vzestup.



Aktuálně platný ceník skončí s měsícem září, zda se lidé od října musí připravit na zdražení, ale zatím není zřejmé.



Ceny zavedené od začátku října budou podle městské firmy platit po celou sezónu.

Po otočení kohoutkem na ústředním topení ale tento víkend ještě proudění tepla s velkou pravděpodobností očekávat nemůže. Na zahájení letošní topné sezóny se Teplárny Brno chystají nejspíše od pondělí, záleží ale, jak hluboko klesnou venkovní teploty.

„Na topnou sezónu jsme samozřejmě připraveni. Vzhledem k vývoji počasí předpokládáme, že vytápění zahájíme v pondělí 19. září. Podle vyhlášky teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod třináct stupňů Celsia a další den se neočekává jejich vzestup,“ vylíčila postup mluvčí brněnských tepláren Zuzana Novotná.

Nadcházejícímu začátku domácího vytápění svědčí také předpověď počasí na následující dny.

„O víkendu a v příštím týdnu očekáváme maxima kolem třinácti stupňů Celsia, minima pak kolem sedmi až osmi stupňů. V příštím týdnu to skutečně vypadá, že by se průměrná denní teplota měla pohybovat kolem jedenácti stupňů. Noční teploty pak sice budou nižší, první mrazíky ale zatím očekávat nelze. Co se týče dlouhodobého výhledu počasí nedokážu odpovědět, musela bych k tomu mít křišťálovou kouli,“ sdělila Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Do konce září zaplatí lidé za dodávku měřenou na patě domu, tedy takzvané sekundární připojení, 784 korun za gigajoule. Jedná se o ceny tepelné energie platné od začátku loňského listopadu. Nový ceník za tepelnou energii zveřejní Teplárny Brno začátkem října, zda se musí Brňané připravit na zdražení služeb a případně v jaké míře, ale pracovníci firmy zatím nesdělili. „Předpokládáme, že nové ceníky budou platit na celou topnou sezonu,“ řekla tamní mluvčí Zuzana Novotná.

Od října pro své zákazníky nicméně připravují informační kampaň, která má zákazníkům přiblížit chytrá opatření, jak za energie ušetřit tak, aniž by museli omezit svůj teplotní komfort. Služby tamního klientského centra současně rozšíří o energetické poradenství. „Bydlíme v paneláku a tak máme centrální vytápění. Vytápět budeme jako každý rok, žádné přímotopy pořizovat neplánujeme. Nikdy jsme neprotopili ani osm tisíc korun, které jsme museli zaplatit i kdybychom neotočili ventilem,“ svěřila se třeba Sofia Martinek z Brna.