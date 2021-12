V některých domech je kamer více, aby ochránily majetek a zdraví obyvatel, kteří tam žijí. „Ve dvanáctipatrových budovách máme kamery krom předního a zadního vchodu a vestibulu umístěné u vstupních prostor do sklepů, které se stávají terčem poškozování a vykrádání,“ zmínil místostarosta Brna-Vinohrad Michal Krejsa.

Při instalaci kamerového systému i s nočním režimem musí představitelé radnice splnit obecné nařízení o ochraně osobních údajů. „Přístroje zasahují jen do těch prostor, kde je to nutné, což jsou pouze společné prostory bytových domů. Také respektujeme právo na ochranu soukromého a osobního života všech osob pohybujících se v těchto bytových domech a přilehlých pozemcích,“ doplnil místostarosta.

ZÁZNAMY ČASEM LIKVIDUJÍ

Dodal, že předávání zaznamenaných dat provádí odpovědná osoba na základě přístupových hesel. „Je to v případě nějakého vnitřního identifikovatelného incidentu nebo na vyžádání policistů či příslušníků orgánů činných v trestním řízení. Poté jsou data nevratně likvidována,“ řekl Krejsa.

Před dvěma lety zavedli plošně představitelé radnice ve Starém Lískovci kamery do všech šestadvaceti obecních bytových domů. „Je to výborná pomůcka pro bezpečnost. Máme je i ve výtazích. V případě krádeží si záznamy vyžádají policisté, což jim usnadní dopadení pachatelů. Velmi dobré je to i pro ochranu našeho majetku a lidí z bytů,“ radoval se tamní starosta Vladan Krásný.

Přístroje snímající vnitřní společné prostory vítá Romana Tašnerová, která bydlí na starolískoveckém sídlišti ve Vltavské ulici. „Díky kamerám už nemáme poškozené vchodové dveře, kde špatně zapadával zámek. Dovnitř se tak dostával bezdomovec, který přes noc přespával na podlaze u sklepů,“ sdělila Tašnerová.

Kamerový systém pro všech šestadvacet obecních bytovek plánují představitelé městské části Nový Lískovec. „Aktuálně jsou asi v polovině z nich, ale plánujeme jejich rozšíření do všech. Celkem máme 850 našich bytů. Přesné datum, kdy k tomu dojde teď nedokážu říci. Ve velkých panelových domech v Koniklecové a Svážné ulici kamery fungují hlavně jako prevence kriminality a vandalismu. Ve výtahu jsou kvůli bezpečnosti lidí,“ sdělila tamní starostka Jana Drápalová.

ČTRNÁCT DOMŮ HLÍDAJÍ KAMERY

Nejvíce obecních bytových domů a to 338 spravují zástupci radnice Brna-středu. Ve čtrnácti z nich se o bezpečnost starají kamery. „Naposledy jsme je instalovali do domu na Bratislavské ulici. Další v pořadí bude budova na Vídeňské. Většinou je dáváme do domů s pečovatelskou službou nebo tam, kde je hodně bytů kolem padesáti a tím pádem i velký pohyb osob,“ uvedla mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Bezpečnostní zařízení některým obyvatelům vadí. „Už takhle máme v paneláku málo soukromí a ještě, aby můj každý příchod monitorovaly kamery,“ řekla žena, která si nepřála zveřejnit jméno.

O kamerových systémech zatím neuvažují zástupci brněnské Bystrce. "Ve správě máme 1638 bytových jednotek. Problémové nájemníky, až na výjimky tam neregistrujeme. Veřejnost navíc vnímá kamery v domech nejednotně, rozporuplně a žádnou významnou poptávku žádající zřízení jsme zatím nezaznamenali," zmínil bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.