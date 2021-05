V brněnských Vinohradech už téměř rok a půl bojují proti projektu developera. Řešení situace brání odlišné představy politiků města a městské části.

Lokalita mezi Bořetickou a Čejkovickou ulicí na brněnském sídlišti Vinohrady, kde chtěl soukromý investor postavit sportovně rekreační areál. | Foto: Deník/Oldřich Haluza

Obrovský odpor obyvatel, kteří neváhali přijít na jednání zastupitelstva. A také rozepře mezi představiteli městské části a brněnského magistrátu. Takhle to už měsíce vypadá na brněnských Vinohradech. Důvodem je plán soukromého developera vystavět sportovně rekreační areál Go Up, který mnozí považují za zástěrku pro další byty v už tak hustě zastavěném území.