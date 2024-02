Nově představitelé Vinohrad chtějí, aby platili takzvané městem stanovené ekonomické nájemné, které odpovídá sto devět korunám za metr čtvereční měsíčně. V některých případech by to znamenalo zdražení až o sto třicet procent. Advokátka Barbora Chmelařová z kanceláře Frank Bold Advokáti v rozhovoru pro Deník Rovnost vysvětluje, jak a kdy lze výši nájemného měnit. „Záleží na tom, o jakou nájemní smlouvu se jedná," říká.

Existuje nějaký limit, o kolik maximálně mohou městské části navyšovat nájmy v městských bytech?

Záleží na časovém trvání aktuální nájemní smlouvy. Pokud je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou a není v ní sjednán způsob navyšování nájemného ani inflační doložka, je v podstatě jediným způsobem zvýšení nájemného dohoda s nájemcem, kdy limit navýšení je daný právě touto dohodou, tedy to na čem je nájemce ochotný se s pronajímatelem dohodnout. Podpůrným argumentem může být například inflace.

Pokud je nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou a znovu v ní absentuje jakékoliv ustanovení o způsobu zvýšení nájemného, pak se použije zákonná úprava občanského zákoníku. V takovém případě, je pronajímatel oprávněn zvýšit nájemné maximálně o dvacet procent z nájemného za poslední tři roky. Limit je tedy dán občanským zákoníkem pouze pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, a činí právě dvacet procent z nájemného.

Je rozdíl mezi novou smlouvou a změnou u stávající nájemní smlouvy?

Ano, rozdíl v tom je. Při sjednávání nové nájemní smlouvy v podstatě žádný limit výše nájemného není. Městská část by měla postupovat s péči řádného hospodáře při nakládání s obecním majetkem a měla by přihlížet k tržní výši nájemného. Pokud by nájemné určovala pod tržním nájemným, měla by si takové rozhodnutí odůvodnit.

U stávajících smluv pak platí to, co jsem uvedla v odpovědi na první otázku a záleží na tom, o jakou smlouvu, s jakou délkou trvání, se jedná. Buď se smluvní strany na nové výši nájemného dohodnou nebo pokud se jedná o smlouvu na dobu neurčitou, lze zvýšit nájemné nejvýše o dvacet procent.