Například jeden z nájemníků, který se představil jako Martin, se svěřil, že do bytu investoval hodně peněz. „Byt jsme nyní opravili a teď je nám řečeno, že peníze (o které se nájem navýší - pozn. red.) půjdou na opravy. Nevím. Ať nám tedy někdo vrátí peníze, co jsme do toho dali, nebo by se nájem zvyšovat neměl,” vyjádřil se nájemník Martin.

Vedení městské části Vinohrady chystá výrazné zvýšení nájmů u části svých městských bytů. Jedná se o smlouvy uzavřené před rokem 2017. Dosud obyvatelé platili za nájem výrazně nižší částky než v jiných městských částech. Nově představitelé Vinohrad chtějí, aby platili takzvané městem stanovené ekonomické nájemné, které odpovídá 109 korunám za metr čtvereční měsíčně. V některých případech by to znamenalo zdražení až o 130 procent.