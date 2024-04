Ve třetí etapě vyměňovali dělníci potrubí z přelomu osmdesátých a devadesátých let v celkové délce dvou set deseti metrů v blízkosti drásovských ulic Polní, Východní a U Hřiště. Stavba začala vloni v červenci a skončila druhé dubnové pondělí. Cena za obnovu tohoto úseku činila bezmála jedenašedesát milionů korun.

V Drásově v pondělí skončila třetí etapa obnovy Vírského oblastního vodovodu.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Sdružení Vírského oblastního vodovodu plánuje letos v říjnu navázat na obnovu přivaděče čtvrtou etapou. Ta by propojila čerstvě dokončené potrubí s tím, jehož opravu dělníci dokončili vloni v nejsevernější části Drásova. Cenu za čtvrtou etapu odhadují představitelé sdružení na pětasedmdesát milionů korun, o dotace na ni chtějí požádat ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo doposud přispělo na obnovu drásovského přivaděče zhruba polovinou vynaložených nákladů, celkem sto osmadvaceti miliony korun. „Dotace na čtvrtou etapu nemůžu jednoznačně přislíbit. Patří ale ke klíčovým stavbám infrastruktury a budeme dělat všechno proto, abych jako stát pomohli a podpořili ji," vyjádřil se ministr zemědělství Marek Výborný.

Na konci příštího roku pak chce sdružení Vírského oblastního vodovodu zahájit pátou etapu, v rámci níž by dělníci opravili potrubí v délce šesti set metrů. Jde o polní úsek pod silnicí vedoucí na Železné. S projektováním páté etapy plánují začít letos v srpnu.

Oprava přivaděče Vírského oblastního vodovodu v Drásově začala v roce 2020. Část potrubí vedla pod drásovskými domy, což v případě havárie představovalo ohrožení životů a majetku místních. V první etapě dělníci vyměnili téměř čtyři sta metrů trubek u drásovské Polní ulice, ve druhé etapě vytvořili přes tři čtvrtě kilometru dlouhý obchvat okolo zastavěné plochy v Ondráčkově ulici.

Vírský oblastní vodovod zásobuje pitnou vodou zhruba půl milionů lidí. Nespolehlivé potrubí z takzvaného hobasu (sekaných skleněných vláken, pryskyřice, křemičitého písku a aditiv, pozn. red.) selhávalo v Drásově proto, že jde o místo s nejvyšším tlakem vody v přivaděči. Hobas je ale i v dalších úsecích zmíněného vodovodu. „Musíme to vyměnit v průběhu dvaceti let. Je to práce na dlouho, už ale vedeme potrubí mimo zastavěné území," podotknul Šmerda.

Momentálně hrozí v případě havárie vytečení vody do polí s možností rychlé opravy. „S tím se ale nechceme smířit. Potrubí by postupem let let mohlo začít praskat velice často, což si nemůžeme dovolit. Chceme postupně projektovat a vyřizovat povolení na obnovu zbývajících úseků," dodal Šmerda.

Dělníci staré potrubí Hobas nahrazují litinovým, dovezeným z Francie. „Jde o nejkvalitnější potrubí, které se momentálně vyrábí. Jeho životnost odhaduji na dvě stě let, možná to bude i více," řekl Šmerda.