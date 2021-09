Při vstupu se okamžitě cítím jako v zoo. Všude kam se podívám vidím zvířata. Vítá mě za kasou Marek Sláma. „Tak kterou expedici chcete vidět první?“ usmívá se. Dává mi vybrat mezi čtyřmi. World, Aqua, Terra a Alba. Nechávám si doporučit tu první, neboli Cestu kolem světa, jak jí říkají.

Z virtuální reality se mi jednou udělalo zle a proto vtipkuji, že jsem zrovna snídala a doufám, že to nevyhodím. „Nebyla byste první ani poslední,“ odpověděl mi s úsměvem druhý ze zaměstnanců Christian Pelíšek. Dodává, že se to ale děje pouze ve výjimečných případech, kdy někoho například bolí hlava nebo mívá závratě. Bohužel, do druhé kategorie patřím a před prvním nasazením brýlí jsem lehce nervózní. Nadšení ale převládá a já ho odhodlaně následují do další místnosti.

Projdeme do části prostorů, kde jsou podél zni před plakáty zvířat otočné polstrované židle. Vypadají pohodlně. „Sedněte si tady, budete mít větší soukromí,“ ukáže na část místnosti za rohem. Posadím se a čekám na brýle. Vypadá to tu útulně. Představuji si, jaké to asi musí být přijít sem se třídou a zažívat celý virtuální výlet kolektivně. Jako opravdová expedice.

Když si nasadím brýle, napjatě čekám, co přijde. Před očima se mi objevuje postava primatoložka Jane Goodallové, která je patronkou projektu Wild Immersion, v rámci kterého videa pro virtuální expedici vznikla. Po jejím úvodním slovu, kde představuje co člověka čeká, zčerná obrazovka. Zatajím dech.

Kdo někdy nesní o tom, jaké by to bylo jet do safari v Tanzánii? Já rozhodně ano. Že se mi to splní v Brně jsem ale nečekala. Objevuji se u napajedla v africké savaně, kde těsně kolem mě prochází zebra k vodě. Otočím se na židli dokola abych viděla vše. Zatočí se mi z toho hlava a rozhoduji se už to tak rychle nedělat. Napravo vidím v dálce přicházející skupinku slonů a nalevo žirafy. Pozoruji koupající se zebry a když se otočím, překvapí mě ohromný slon procházející kolem.

Po změně obrazu se nacházím nad mořem, kde pode mnou skáčou delfíni. Vznášet se nad hladinou a pozorovat jejich radostné skotačení je kouzelné. Poté se nořím pod vodu a plavu s nimi. Dívám se pod sebe a vidím nekonečnou modrou hloubku s odlesky slunce. Hladina je skoro na dosah ruky.

Zničehonic se objevuji před lvicí. Dívá se mi přímo do očí. Majestátní šelma se ke mně přibližuje, načež se mě ostražitě dotýká tlapou. Za ní se vynořuje lev, kterého také zajímám. Od něj si už ale zasloužím důsledné očichání, po němž mi dává pořádný pohlavek.

V dalším záběru se objevuji na vysokém stromě. Rozhlédnu se kolem. „Jé,“ vydechnu v úžasu. Přímo přede mnou se na větvi uvelebuje malá panda. Roztomilé mládě se hlavou opře o packy a já mám tu čest pozorovat, jak poklidně usíná. Pokud jsem si doposud myslela, že jsem už viděla dost roztomilých videí s těmito zvířaty, tak teď má posedlost začíná nanovo.

V roztomilé vlně pokračuje i další snímek. Jsem malá jak myška a koukám shora na jaguára, který potichu prochází kolem. Otáčí se směrem ke mně a já vidím každý hedvábný chloupek na jeho hlavě. Mám chuť do jeho srsti zabořit obličej.

Další neuvěřitelné záběry následují jen chvíli na to. Plavu vedle korálového útesů a málem do mě naráží žralok. Když se rozhlédnu, vidím kolem plavat další a já si tímto virtuálně splňuji další ze svých snů. Dokonce o chvíli později plavu i se žralokem obrovským a jeho společníky.

Po kratší pauze se vracím ke své židli a znovu si nasazuji brýle. Tentokrát mě málem zašlapává žirafa. Z mého pohledu, který je dán malou kamerou na zemi, vypadá stádo jako skupina brontosaurů. V tuto chvíli se necítím jako myška, ale jako mravenec. U nich se ocitám vzápětí. Unikne mi uchichtnutí. Listy, které si nosí totiž vypadají jako těstoviny.

Roztomilým záběrem je liška polární. Dělá kolem mě zvědavá kolečka a svýma korálkovýma očima mě se zájmem pozoruje. Když se scenérie změní, letím s plameňáky nad širokou řekou. Téměř cítím vítr ve vlasech. Doletím až na strom, kde poskakuje malá koala. Přibližuje se natolik blízko, až nevědomky natahuji ruku, abych počechrala její nadýchanou srst.

Objevuji se v deštném pralese. Očekávám, že uvidím barevné žabky, které jsem viděla v prvním videu. „Pane bože!“ vyjeknu, když se podívám pod sebe. Pohled mi padne na velkou chlupatou tarantuli, která pochoduje kolem mě. Ruce mám zkřížené na hrudi a reflexivně se pod ní snažím odsunout co nejdál to jde. První šok odeznívá a já s bušícím srdcem sleduji, jak zručně šplhá na kořeny stromu.

Další setkání je příjemnější. V koruně stromu si mě prohlíží šimpanz. Přeskakuje na další větev a připojuje se k jeho skupině. Jednou z nejsilnějších chvil v celém zážitku je setkání s kobrou. Stojí napřímená a upřeně mě pozoruje. Čekám, kdy zaútočí. Cítím, jak je napjatá. Když se obraz mění, uvolním se. Ani jsem si neuvědomila, že jsem skoro nedýchala.

Když si sundávám brýle, široce se usmívám. Putovala jsem s bizony, plavala kolem korálových útesů, málem mě chytl lední medvěd, viděla jsem zblízka ryse a rozplývala jsem se nad roztomilými zvířaty. Nemůžu být spokojenější. Zajímá mě ještě, jaké mají plány. „Plánujeme rozšiřovat. Chceme, aby tu člověk strávil více času. Chystáme nabídku pro různé věkové skupiny,“ odpovídá mi zoologická mluvčí Monika Brindzáková.

Vyjdu do sluncem zalité ulice a cítím se, jako bych právě přijela z exotické dovolené. Jestli mi ráno přišlo sto třicet korun za jednu expedici moc, teď mi to přijde za takový odpočinek málo. „Mami, tam chci taky!“ ukazuje na druhé straně ulice chlapeček na prosklené dveře, ze kterých jsem vyšla. Matka ale pokračuje dál a na místo, kam syn ukazuje se ani nepodívá. Snad se mu poštěstí příště, protože to stojí za to. S úsměvem si vybavím roztomilou malou pandu.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ