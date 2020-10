Kraus tak potvrdil roli mírného favorita klání známých osobností, do které ho postavilo vítězství v prvním kole. Volilo ho necelých osmapadesát procent voličů. Šabatovou podpořilo víc než dvaačtyřicet procent hlasujících. K druhému kolu senátních voleb v Brně dorazilo 19,77 procent voličů.

Už od sečtení prvních volebních okrsků měl Kraus navrch. „Pocity jsou pozitivní, protože jsme tomu věnovali půl roku práce. Vítězství je oceněním hlavně mého týmu,“ okomentoval volební výhru Kraus. V Senátu se i kvůli své profesní minulosti chce zaměřit na zdravotní a sociální témata.

Šabatová za Krausem zaostala o téměř tři tisícovky hlasů. „Výsledný rozdíl není o pár hlasů, ale nejméně o tisíc, což při nízké volební účasti dává rozdíl hodně procent," uznala Šabatová.

Plánuje i nadále působit jako aktivní občanka. Spolupracovat chce s ekologickými a sociálními nevládními organizacemi. „Za nejzávažnější problém současnosti považuji klimatickou krizi, ve které jsme, ráda bych o tom zvýšila povědomí v české společnosti," sdělila Šabatová.

Podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity rozhodlo systémové nastavení obvodu, který historicky přál spíš pravicovým kandidátům. „Kandidátka Zelených i sociální demokracie a typická reprezentantka levice tahala za kratší konec provazu oproti lékaři s podporou ODS v městském prostředí. Šabatová nebyla kandidátkou, která by v něm mohla získávat hlasy navíc. Už jenom to, že postoupila do druhého kola, je pro ni slušný výsledek," zhodnotil Pink.

V senátorském křesle Kraus vystřídá Zdeňka Papoušek, který se po šesti letech v horní komoře parlamentu rozhodl post neobhajovat. Do druhého kola podpořil Šabatovou.

Voliči v brněnském obvodu ve druhém kole nenavázali na roli premiantů z prvního kola, kdy jich k urnám dorazila téměř polovina, nejvíc ze sedmadvaceti senátních obvodů po celé České republice. Tento pátek a sobotu dorazil téměř každý pátý volič.

„Nízká volební účast mě mrzí, ale opakuje se téměř každý druhý rok. Snažili jsme se v předvolební kampani pomocí brožury voličům vysvětlit, k čemu Senát slouží," uvedl Kraus.

Druhé kolo přilákalo o téměř osmadvacet procent voličů méně než první. „Pravděpodobně voliči, kteří nemají svého kandidáta ve druhém kole, už nejdou volit. Myslím si, že se moc neliší počet hlasů v prvním a druhém kole. Mám asi o sto hlasů víc," řekla Šabatová.

Výrazněji ve druhém kole zabodoval Kraus, který posbíral o 1375 hlasů víc než v prvním kole.