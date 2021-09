Současná soutěž je už třetí, která řešila ozdobu Dominikánského náměstí. Loni v dubnu brněnští radní zrušili předchozí soutěž, která se konala na přelomu předloňského a loňského roku. V ní už přitom porota vybrala regulérního vítěze Radima Horáka. Vytvořil kruhovou rybářskou káď s hejnem ryb plovoucích dokola po stěnách, v dolní části náměstí pak jednoduchý kvádr zapuštěný do země se žlábkem, z něhož vytékají provazce vody.

Vítěze vybrala ze třiapadesáti návrhů osmnáctičlenná soutěžní porota. Její výběr ve středu potvrdili brněnští radní. „Posuzovala kreativitu, originalitu a celkovou úroveň řešení, což mělo největší váhu, dále hodnotila také vhodnost začlenění díla do určeného prostoru,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Dominikánské náměstí v centru Brna ozdobí dílo odkazující na legendární kouřící trubky. Přes umělecké kužely se má pára brát jakoby z potrubí na povrch. Vodní prvek na prostranství přibude do konce příštího roku. V pořadí už třetí architektonickou soutěž na vodní dílo na náměstí ovládli se svým návrhem architekti Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel.

