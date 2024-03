Desítky událostí řešili v souvislosti se silným větrem v úterý odpoledne i večer hasiči na jihu Moravy. Nejvíce práce měli v Brně a jeho okolí, ale také na Blanensku či Znojemsku.

Silný vítr zaměstnal hasiče napříč jižní Moravou. | Foto: HZS JHM

Podle předběžných informací hasičů se nikdo nezranil. Silný vítr komplikoval mimo jiné i dopravu, na silnicích ležely popadané stromy.

Jak sdělili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu, se nárazový vítr objevil již dopoledne a měl rychlost šedesát kilometrů v hodině, později výrazně zesílil. V Kuchařovicích na Znojemsku naměřili rychlost větru dvaaosmdesát kilometrů za hodinu. „Vítr bude v noci slábnout, ve středu se ale objeví znovu s podobnou intenzitou,“ sdělili meteorologové.

V souvislosti s větrem je v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí, a to od úterní deváté hodiny ranní do středečního večera. O Velikonocích by mělo být příjemných dvacet stupňů Celsia.

Zdroj: Youtube

Svátky jara s deštěm a sněhovým popraškem zažili lidé na jihu Moravy loni. Roku 2015 sněžilo na Zelený čtvrtek.