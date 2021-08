Po celém městě se momentálně nachází patnáct poboček magistrátu. Úředníci z deseti pracovišť se mají přemístit do jediné budovy, což lidem usnadní vyřizování. „Jedná se o jednu z priorit vedení města. Financování budeme řešit pravděpodobně bankovním úvěrem, který si vezme městská firma CD Centrum Coms. Město jí bude peníze splácet formou pronájmu prostor v nové budově,“ uvedl primátorčin náměstek Robert Kerndl.

Náklady na výstavbu Centrálního objektu magistrátních služeb se pohybují ve výši zhruba 1,8 miliardy korun. Jejich část mají pokrýt i příjmy z prodeje nemovitostí, které přestanou úředníci využívat. Uskutečnit se může prostřednictvím elektronické aukce. O případném dalším využití budov bez magistrátních úředníků budou představitelé města ještě jednat.

Zpracovatel připravuje dislokační studii, která nastíní vnitřní organizaci a nároky na provoz nového objektu. „V současnosti víme, jak budova bude vypadat, ale nevíme, co bude uvnitř. Ukáže to právě studie,“ řekl předseda představenstva CD Centrum Coms Jakub Hruška. Finální verzi dislokační studie očekávají zástupci města v první polovině příštího roku. A kdy by se mělo začít stavět?

Termín začátku výstavby zatím není v současnosti jasný. „Snahou je, aby to bylo co nejdříve. Zaleží to ale na rychlosti a výsledku povolovacího procesu, stejně tak na financování projektu," vysvětlila Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Nový magistrát má vyrůst mezi Benešovou ulicí a Kolištěm vedle autobusového nádraží u Grandu. Devítipatrový komplex zahrne tři objekty, mezi nimiž vznikne atrium. Aktuální stavební řízení se kromě budovy týká i okolních objektů. „To znamená chodníků, komunikací, obecně tedy i veřejného prostoru v okolí stavby," sdělila Loukotová.

Plán na vybudování úřadu představili před třemi lety členové bývalé koalice. V projektu pokračují a podporují ho i jejich nástupci v čele města. „Hlavním cílem je zefektivnit provoz magistrátu, vytvořit nové reprezentativní prostory odpovídající moderní době, zpřístupnit magistrát občanům, zabezpečit jeho fungování bez nutnosti přemisťovat se mezi různými lokalitami a současně uvolnit stávající historické budovy, které není možno efektivně provozovat," shrnula Loukotová.

Součástí stavby budou i podzemní parkovací garáže. Jejich vybudování má přijít na řadu jako první. Počítají tam se vznikem 517 parkovacích míst.