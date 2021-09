„Při první etapě od 22. září do 3. října zůstane uzavřený pravý pás směrem na Svitavy a doprava povede obousměrně v pruhu, který momentálně přivádí auta do Brna,“ přiblížila Anna Dudková z brněnského magistrátu. Pro směr na Svitavy bude pro řidiče vyhrazený jeden jízdní pruh, pro opačný směr dva pruhy s využitím odstavného.

Od 4. do 24. října se dělníci přesunou na silnici ve směru do Brna. Omezení se v místě zrcadlově otočí. „Ve směru na Svitavy budou průjezdné dva pruhy, do centra jeden," doplnila Dudková.

Kromě výše popsaných omezení musí řidiči počítat i s úplným uzavřením výjezdové větve z Hradecké na Hapalovu a nájezdové a výjezdové větve z Hradecké na Řečkovickou.