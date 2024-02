VIDEO: Na Styl a Kabo v Brně si daly dostaveníčko VIP, podívejte se na přehlídku

Na šedivé betonové stěně pod jedním z tamních rodinných domů tak Brňané mohou spatřit Antonína Moskalyka, který ve Šlapanicích na Brněnsku prožil část dětství a posléze absolvoval gymnázium v Brně. Herectví na Janáčkově akademii múzických umění zase vystudoval Vladimír Menšík, který původem pocházel z Ivančic.

Nechybí ani autor legendárních postaviček Ferdy Mravence či Brouka Pytlíka. V Králově Poli se na samotném sklonku devatenáctého století narodil brněnský novinář, malíř, ilustrátor, spisovatel a sběratel brouků Ondřej Sekora. I on má mezi pěticí osobností své místo.

„Příchod Ferdy Mravence na svět nebyl snadný. Aby postavička mohla plnit své úkoly, potřeboval ji malíř nakreslit co nejjednodušší,“ uvádí autoři v Internetové encyklopedii dějin Brna. Zvolil proto dva prvky, které mu pomohly vyjádřit jakoukoli situaci, v níž se mravenec ocitl, a to zadeček a puntíkovaný šátek s cípy.

Známé osobnosti neodmyslitelně spjaté s Brnem připomíná unikátní malba v brněnské čtvrti Sadová.Zdroj: Deník/Terezie Heinz

V malbě jsou vyobrazení rovněž brněnská herečka Jarmila Kurandová či Karel Kryl. „Moc se mi to líbí, je to super nápad. Jen doufám, že to žádný vandal hned nezničí,“ nechala se slyšet například Brňanka Simona Zabojová.