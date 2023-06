/FOTO/ I nadále mohou cestující využívat přímou vlakovou linku z brněnského vlakového nádraží na letiště ve Schwechatu, linku částečně financuje město Brno. Funguje od prosince. Od 11. června ale vystřídá RegioJet jako dopravce Gepard Express. Už začal předprodej lístků, na nové spojení upozorňuje dopravce také na svém webu. Vlak zastavuje i v Břeclavi.

Start speciálního vlaku z brněnského Hlavního nádraží na vídeňské letiště. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Pro cestující to znamená řadu změn. Například v odjezdových časech. „Odjezd z hlavního nádraží v Brně na vídeňské letiště je dvě hodiny a sedm minut, odjezd z vídeňského letiště do Brna pak v 23 hodin a 23 minut," stojí na webu Gepard Expressu. Cílem je, aby stihli celou ranní odletovou a večerní příletovou špičku.

Doposud jezdí přímý vlak formou veřejné služby z Brna na letiště ve 3:48 hodin ráno, v opačném směru vyjíždí o čtvrt na deset večer. Cesta trvá směrem na letiště dvě hodiny a dvanáct minut, opačným směrem o dvacet minut méně. „Mezi Brnem a letištěm Schwechat zastavují vlaky ještě v Břeclavi a na vídeňském hlavním nádraží," informovala mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Nový dopravce podle jízdních řádů slibuje cestu v obou směrech za hodinu a sedmapadesát minut. Právě kratší čas jízdy byl přitom jedním z rozhodujících parametrů, proč se vedení Brna přiklonilo na stranu Gepard Expressu. „Oproti dnešnímu stavu stráví cestující ve vlaku přibližně o pětatřicet minut méně," sliboval tehdy radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Cena jízdenky na přímý vlak vypravovaný formou veřejné služby z Brna na letiště začíná nyní na 299 korunách. Gepard Express prodává v předprodeji jeden lístek za 490 korun.

Dopravu částečně hradí město. Výše této kompenzace od června do konce kalendářního roku bude bezmála čtrnáct milionů korun, za příští rok Brno zaplatí necelých třicet milionů. Mechanismus výpočtu výše platby od města za rok 2025 bude stanoven ve smlouvě, která počítá s půlroční výpovědní lhůtou.

RegioJet podle mluvčí Janoušek Kostřicové městu Brnu nabídl celkovou vyšší cenu za provoz v jednotlivých obdobích oproti druhému dopravci o tři procenta, přičemž se zavázal, že kromě dvou objednávaných spojů bude provozovat ještě další čtyři spoje na komerční riziko. „Město by tedy získalo celkově tři páry spojů oproti vybranému dopravci, a to za téměř stejnou cenu, za jakou si objedná pouze jeden pár spojů u Gepard Express. Rozdíl v ceně je tvořen rozdílem v počtu celkových vlakokilometrů za dané období, kdy dopravce RegioJet měl v plánu obsloužit i stanici na vídeňském hlavním nádraží," sdělila v březnu Janoušek Kostřicová.

Kromě přímého vlaku vypravovaného formou veřejné služby z Brna na vídeňské letiště RegioJet nyní vypravuje i další spoje na vlastní komerční riziko, to od 11. června skončí. „Na letiště Schwechat bude jezdit jen městem objednáváný spoj provozovaný ve spolupráci s Gepard Express. S Gepard Express jednáme o možnosti spolupráce provozu večerního a ranního vlakového spoje. Kromě toho zajíždíme na letiště Schwechat z Brna autobusy šest krát denně a na tomto se nic nemění," řekla Deníku Janoušek Kostřicová.

BEZPLATNÝ AUTOBUS: MINIMÁLNÍ ZÁJEM

Cestující mohou od února využívat také zvýhodněné parkování u Zetoru v brněnské Líšni a navazující bezplatný autobus na hlavní nádraží. Následně zamíří z Brna přímou vlakovou linkou na letiště ve Vídni. Služba však zatím moc příznivců nezískala. „Od února ke konci května jsme zaznamenali celkem deset registrací pro zvýhodněné parkování na parkovišti P+R v Líšni. Z toho šest řidičů využilo i službu odvozu minibusem na nádraží," reagoval na dotaz Rovnosti mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Brněnský dopravní podnik od února přepravil od parkoviště typu Park and Ride v Líšni k hlavnímu nádraží pomocí minibusu celkem dvacet lidí. „Očekávali jsme větší využití. Nechceme to zrušit. Zatím službu udržíme do konce letošního roku. Sezona začíná zhruba od dubna, počkáme do jejího skončení, tedy do září, října. A pak to teprve vyhodnotíme," řekl Kratochvíl.

Vedení města tedy v tomto spojení plánuje pokračovat i v červnu, kdy se bude měnit dopravce na vlakové lince na vídeňské letiště. „Od 11. června bude autobus z parkoviště odjíždět v 1:35 ze zastávky Zetor-smyčka směr hlavní nádraží," zmínil Poňuchálek.

Velikost přepravního vozu vybírá dopravní podnik podle počtu cestujících. Za jednu cestu uhradí Brno 1334 korun bez daně. Bezplatný odvoz z parkoviště v Líšni odjíždí pouze při zájmu cestujících. Pokud není objednávka, nevznikají městu žádné náklady.

Do 11. června:

* cena: od 299 korun

* délka cesty z Brna na letiště: 2:12

* délka cesty z letiště do Brna: 1:52

* čas odjezdu z Brna: 3:48

* čas odjezdu z letiště: 21:15



Od 11. června:

* cena: 490 korun

* délka cesty z Brna na letiště: 1:57

* délka cesty z letiště do Brna: 1:57

* čas odjezdu z Brna: 2:07

* čas odjezdu z letiště: 23:23