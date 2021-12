Vlakem z Brna až na vídeňské letiště: v plánu je pilotní jízda

Do Paříže, New Yorku nebo Addis Abedy v Etiopii mohou cestovat lidé přímým letem z vídeňského letiště. Aby měli cestující z jihu Moravy co nejrychlejší a nejjednoduší cestu až do Schwechatu, kde se letiště nachází, rozhodli se představitelé města Brna a Jihomoravského kraje podpořit myšlenku přímého železničního spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm.

Cestování vlakem s rouškou. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Krajští a brněnští radní tento týden schválili deklaraci na podporu zlepšení dopravní dostupnosti. „Schválením tohoto dokumentu deklarujeme podporu zlepšení dostupnosti vídeňského letiště veřejnou dopravou a učiníme ze své úrovně potřebné kroky k přímému železničnímu spojení," ujistila primátorka Markéta Vaňková. Obě strany budou o tomto plánu dále jednat. „Cílem je dostupnost v rámci hodiny a půl, vlakové spojení i v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách," napsal na twitteru náměstek hejtmana Jiří Nantl. Za město Brno bude v pracovní skupině, jejíž součástí budou také zástupci Jihomoravského kraje a ministerstva dopravy, radní pro dopravu Petr Kratochvíl „Aktuálně jednáme se zástupci Flughafen Vienna, Rakouských spolkových drah, ministerstva dopravy a Českých drah. Věřím, že se nám podaří projekt nastartovat aspoň částečně už v roce 2022," uvedl Kratochvíl. V polovině ledna příštího roku chce informovat o dalším postupu i termínu pilotní jízdy na vídeňské letiště.