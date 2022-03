Studie ukázala, že pomoci k tomu může napojení na chystanou vysokorychlostní trať mezi Brnem a Šakvicemi na Břeclavsku. „Z ní by v prostoru Unkovic odbočila novostavba tratě ve směru na Hrušovany nad Jevišovkou pro rychlost do 230 kilometrů v hodině,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Za současnou stanicí Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov ve směru na Znojmo by se nová trať napojila do té stávající mezi Břeclaví a Znojmem, která se dočká modernizace a elektrizace.

Tuto variantu musí schválit Centrální komise ministerstva dopravy. Termín stavby se pak bude odvíjet od jejího rozhodnutí a dalšího postupu projektových prací.

Znojemští jsou pro

Přímé železniční spojení s napojením u Unkovic podpořili jednomyslně také znojemští zastupitelé. Své stanovisko následně zaslali Centrální komisi ministerstva. „Pokud budeme mít přímé spojení s Brnem, bude to pecka. Máme vynikající spoje na Vídeň. Cestující jsou tam za hodinu a čtvrť. Do Brna cesta trvá klidně i skoro tři hodiny,“ porovnal znojemský starosta Jakub Malačka.

Představitelé radnice o lepší spoje do krajského města usilují dlouhodobě. Do Brna nyní jezdí ze Znojma rovnou pouze autobusy. Přímá železniční linka není zavedená z důvodu příliš dlouhé jízdní doby. „V případě spěšného vlaku jsou to téměř dvě hodiny, autobusu to přitom trvá polovinu času,“ potvrdil mluvčí Kordisu Květoslav Havlík. Firma se na jihu Moravy stará o hromadnou dopravu.

Nyní jezdí mezi oběma městy ve špičkách expresní autobusy a kromě nich spoje s jízdní dobou zhruba osmdesát minut. „Cestující stávající spojení oceňují, o čemž svědčí rostoucí zájem,“ poukázal Havlík.

Nová železniční trať by podle železničářů výrazně zlepšila spojení mezi Brnem a Znojmem i ve směru mezi Brnem a Pohořelicemi, Brnem a Hrušovany nad Jevišovkou a Brnem a Mikulovem.

Spojení mezi Brnem a Znojmem



- vlaky nyní: spoje přes Břeclav, cesta přes dvě hodiny



- vlaky v budoucnu: přímé po nové trati přes Unkovice, předpokládaná doba cesty pod půl hodiny



- aktuální stav přímého vlakového spojení: v přípravě, preferovaná trasa zatím bez schválení Centrální komisí ministerstva dopravy



- začátek stavby: neznámý



- nynější přímé spojení s Brnem: pouze autobusem