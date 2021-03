Vlakem ze Znojma do Brna za pětadvacet minut. Dlouholetý sen Znojemských o rychlé dopravě po železnici do krajského města se už rýsuje. Správa železnic dopracovává studii proveditelnosti k výstavbě rychlostní tratě, plánuje i modernizaci úseku do Břeclavi.

Železniční stanice Znojmo. | Foto: Deník/Dalibor Krutiš

Investici za miliardy korun by chtěli představitelé Správy železnic dokončit do deseti let. „Pro železniční spojení mezi Brnem a Znojmem se jako nejvýhodnější řešení jeví navázání na připravovanou stavbu vysokorychlostní tratě Brno – Šakvice, ze které by u Unkovic na Brněnsku odbočila novostavba tratě na Hrušovany nad Jevišovkou. Vlaky by tam mohly jezdit rychlostí 230 kilometrů za hodinu. Tato varianta by zkrátila cestovní dobu mezi Brnem a Znojmem pod třicet minut,“ přiblížila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.