„Lidé, kteří mají za sebou alespoň jednu dávku očkování, od níž uplynulo jednadvacet dnů, mohou do Maďarska cestovat bez omezení,“ informoval mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Do maďarské metropole zajíždí i vlaky Českých drah.

Od neděle naopak nastává mírné omezení vlakové dopravy v Jihomoravském kraji. „Až do konce června budou prodloužené časy ve špičkách na příměstských linkách S2 mezi Rájcem-Jestřebí a Brnem a S3 mezi Tišnovem a Brnem. Intervaly budou místo čtvrt půl hodiny,“ poznamenal mluvčí Českých drah Robert Pagan. Přes prázdniny spoje nejezdí, provoz opět obnoví od září.

Cestující musí počítat také s další změnou. Do závěru roku nepojedou půlnoční víkendové vlaky do okolí Brna. Na trati mezi Zaječím, Čejčí a Hodonínem zase nepojede od července do konce srpna jeden pár vlaků v úseku mezi Čejčí a Hodonínem v obou směrech.