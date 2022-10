Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka vlečka vede územím, kde bude v budoucnu protipovodňová hráz připravovaná na základě vydaného územního rozhodnutí. „V místě v příštích letech začnou také vznikat základy nové čtvrti Trnitá a s ní související infrastruktura, včetně prodloužení Uhelné a Rosické ulice, se kterými by se vlečka dostala do konfliktu," přiblížil.

Odstranění vlečky po most Uhelná je navíc i podmínka pro získání stavebního povolení na další etapy protipovodňových opatření, které jsou v plánu v letech 2024 a 2025. „Ani případná přeložka vlečky do jiných míst by dlouhodobě nedávala smysl. Kolejiště nového nádraží bude totiž umístěno ve výšce sedmi metrů nad stávajícím terénem a napojení vlečky by tak v budoucnu nebylo možné," sdělil Poňuchálek.

Komerční využitelnost ze strany společnosti Veletrhy Brno byla v historii značně omezená. „Klíčovým bylo využití vlečky pro účely železničních exponátů při veletrhu Transport a logistika souběžně pořádáném s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Odchodem většiny vystavovatelů železničního průmyslu z veletrhu Transport a logistika na specializovanou akci železničního průmyslu v Ostravě Czech Raildays jsme při rekonstrukci podlahy odstranili kolejiště uvnitř pavilonu B. Tímto zůstala k dispozici pouze venkovní část kolejiště, která byla využívaná zcela ojediněle," poznamenal Moravec.

Pořadateli akce Czech Raildays zástupci brněnských veletrhů možnost uspořádání veletrhu železničního průmyslu v areálu výstaviště nabídli už v roce 2012, tehdy ji však nevyužil. „Pořadatelé nového veletrhu Rail Business Days, kteří projevili zájem o využití pavilonu A včetně vlečky pro pořádání akce v závěru roku 2021 byli o plánovaném ukončení provozu vlečky informovaní ještě před konáním ročníku 2022," uvedl Moravec.

Rozhodnutí o zrušení vlečky Drážní úřad zveřejnil formou veřejné vyhlášky 29. září. „Po uplynutí patnácti dnů pro uveřejnění, kdy poslední den vyvěšení se má za den doručení, začíná lhůta pro odvolání, která je stanovena na patnáct dnů," uvedla mluvčí úřadu Pavlína Straková.

Drážní úřad podle ní ročně na žádost vlastníků zruší několik vleček. V roce 2020 jich bylo osmnáct, loni patnáct. „Vlečka veletrhů je specifická pouze svým umístěním a liniovým vedením, které vede městem napříč křižovatkami," doplnila Straková.

Vlečku využíval při velkých akcích na brněnském výstavišti také dopravní podnik. „Dopravovali jsme do areálu historické tramvaje nebo například pivní tramvaj," zmínila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

V budoucnu už tam ani tyto vozy lidé neuvidí. Podle Moravce totiž vlečku čeká kompletní likvidace. Včetně kolejiště v areálu brněnských veletrhů.

Trať vznikla v roce 1889 jako vlečka do Bauerova cukrovaru. V roce 1957 byla vzhledem k obnově a rozšiřování brněnského výstaviště kompletně přestavěna a prodloužena. Na západní straně do veletržního areálu, na východní straně podél řeky až na Dolní nádraží.

Historie unikátní trati na výstaviště:



1889 – trať vzniká jako vlečka k dopravě řepy k Bauerovu cukrovaru v místech dnešního velodromu



1957 – kvůli první strojírenské výstavě je vlečka prodloužena k výstavišti



1989 – při výstavě u příležitosti 150 let československé železnice míří po vlečce na výstaviště desítky parních i motorových lokomotiv



od 90. let 20. století její význam upadá



2011 - vlečka byla navržena na zrušení